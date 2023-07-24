МНЕНИЕ | Об итогах Вильнюсского саммита для Украины

Поскольку в итоговом коммюнике вильнюсского саммита НАТО не было упомянуто приглашение Украины в Альянс, многие комментаторы встретили его итоги с нескрываемым разочарованием. Саммит уже окрестили „символом утраченных возможностей„ и „повторением Бухареста 2008„. Некоторые эксперты даже начали подозревать Вашингтон в том, что его целью является не столько победа Украины, сколько недопущение победы России и подготовка будущих переговоров между Киевом и Москвой. Бесспорно, приглашение стало бы важнейшим шагом на пути Украины к евроатлантической интеграции, однако его отсутствие в данный момент не должно затмевать принятые в Вильнюсе позитивные решения, которые постепенно приближают Украину к желаемой цели, отмечает Игорь Грецкий.