Мнение
24.07.2023, 14:16

МНЕНИЕ | Об итогах Вильнюсского саммита для Украины

 
Игорь Грецкий
научный сотрудник Института внешней политики Эстонии
Игорь Грецкий
Игорь Грецкий
ФОТО: Личный архив автора

Поскольку в итоговом коммюнике вильнюсского саммита НАТО не было упомянуто приглашение Украины в Альянс, многие комментаторы встретили его итоги с нескрываемым разочарованием. Саммит уже окрестили „символом утраченных возможностей„ и „повторением Бухареста 2008„. Некоторые эксперты даже начали подозревать Вашингтон в том, что его целью является не столько победа Украины, сколько недопущение победы России и подготовка будущих переговоров между Киевом и Москвой. Бесспорно, приглашение стало бы важнейшим шагом на пути Украины к евроатлантической интеграции, однако его отсутствие в данный момент не должно затмевать принятые в Вильнюсе позитивные решения, которые постепенно приближают Украину к желаемой цели, отмечает Игорь Грецкий.

Расширенная военная помощь

Оружие, оружие, и еще раз оружие“ - так охарактеризовал одну из целей визита Владимира Зеленского в США его советник Михаил Подоляк в декабре 2022. Актуальна эта формулировка и сейчас. Пополнение арсеналов вооружений и боеприпасов остается первостепенной необходимостью для Украины. За несколько дней до начала саммита секретарь СНБОУ Алексей Данилов заявил, что Украине нужно „существенно больше оружия“.

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