ОТ РЕДАКЦИИ | Чиновники, не ставьте жителей перед фактом, поговорите с ними!(7)
То, как было принято решение об изменении маршрута автобуса номер 5, и то, как власть вела переговоры с местными жителями (никак, лишь поставила перед фактом) - хороший пример, как поступать не надо.
На минувшей неделе жители района Пирита-Козе узнали неприятную новость: автобусный маршрут номер пять будет перенаправлен в район Ласнамяэ, и остановок Vabaõhukooli tee, Rahvakooli tee и Kelluka tee больше не будет. Власть информировала жителей в последний момент, потому что изменения вступают в силу 1 августа, и ранее никаких обсуждений с жителями не было, несмотря на то, что такое изменение затронет тысячи людей и их повседневную жизнь.
Как тут не вспомнить о вице-мэре Калле Кландорфе, который в 2021 году на жалобы о том, что город не убирает как следует снег, посоветовал пожилым людям воспользоваться услугами такси. Понятно, что линии общественного транспорта со временем претерпевают изменения, и к этому надо быть готовым людям, привыкшим ежедневно пользоваться одним и тем же удобным маршрутом. Напомним уважаемым читателям, что автобус номер 5 курсирует по линии Männiku-Metsakooli с 1957 года, что делает этот маршрут рекордсменом среди Таллиннских автобусных линий. Важно другое: нельзя просто взять и отобрать, не предложив ничего взамен. Это и возмущает жителей Пирита-Козе и является главной причиной, почему за короткое время петицию против изменения автобусной линии подписали более 6 тысяч человек (на момент выхода статьи). Конечно, это не 60 и не 160 тысяч, но учитывая, что в Пирита проживает в три раза больше человек, это неплохая цифра.
Городская власть в Таллинне не упускает возможности похвалить себя за образцовый общественный транспорт. Она активно призывает жителей города оставить личный транспорт дома и дружно пересесть на общественный - удобный и „зеленый“. Любит наша власть и помечтать про утопические проекты вроде линии легкого метро на Laagna tee или трамвайные линии до соседних волостей вроде Rae или Jüri. Но сейчас перед властью стоит более простая задача: не нужно изобретать и строить новые маршруты, нужно лишь оставить старые, чтобы родители могли отправить своих детей в школу, а пожилые люди - добраться до врача или в магазин.
Не нужно забывать, что на конечной остановке автобуса номер 5 находится школа имени Константина Пятса для детей с особыми потребностями, а также большой дом по уходу. Городские чиновники ничего из этого не учли, лишь поставили жителей района перед фактом. Не исключено, что в этом свою роль сыграл и тот факт, что власть в городе принадлежит центристам, которые захотели сделать приятный сюрприз своим избирателям в Ласнамяэ, зная, что в Пирита их партия особенной популярностью не пользуется.
Из сложившейся ситуации нужно найти выход, чтобы дети попали в школу, взрослые на работу, а пенсионеры смогли самостоятельно решать свои дела, не прибегая к помощи взрослых детей или услугам такси. Городская власть должна пойти на диалог с местными жителями и найти решение, которое устроило бы обе стороны. Никто не требует от чиновников невозможного, наоборот, просят об элементарном: оставить прежний маршрут и не усложнять жизнь местным жителям.
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