ОТ РЕДАКЦИИ | Чиновники, не ставьте жителей перед фактом, поговорите с ними!

На минувшей неделе жители района Пирита-Козе узнали неприятную новость: автобусный маршрут номер пять будет перенаправлен в район Ласнамяэ, и остановок Vabaõhukooli tee, Rahvakooli tee и Kelluka tee больше не будет. Власть информировала жителей в последний момент, потому что изменения вступают в силу 1 августа, и ранее никаких обсуждений с жителями не было, несмотря на то, что такое изменение затронет тысячи людей и их повседневную жизнь.

Как тут не вспомнить о вице-мэре Калле Кландорфе, который в 2021 году на жалобы о том, что город не убирает как следует снег, посоветовал пожилым людям воспользоваться услугами такси. Понятно, что линии общественного транспорта со временем претерпевают изменения, и к этому надо быть готовым людям, привыкшим ежедневно пользоваться одним и тем же удобным маршрутом. Напомним уважаемым читателям, что автобус номер 5 курсирует по линии Männiku-Metsakooli с 1957 года, что делает этот маршрут рекордсменом среди Таллиннских автобусных линий. Важно другое: нельзя просто взять и отобрать, не предложив ничего взамен. Это и возмущает жителей Пирита-Козе и является главной причиной, почему за короткое время петицию против изменения автобусной линии подписали более 6 тысяч человек (на момент выхода статьи). Конечно, это не 60 и не 160 тысяч, но учитывая, что в Пирита проживает в три раза больше человек, это неплохая цифра.

Городская власть в Таллинне не упускает возможности похвалить себя за образцовый общественный транспорт. Она активно призывает жителей города оставить личный транспорт дома и дружно пересесть на общественный - удобный и „зеленый“. Любит наша власть и помечтать про утопические проекты вроде линии легкого метро на Laagna tee или трамвайные линии до соседних волостей вроде Rae или Jüri. Но сейчас перед властью стоит более простая задача: не нужно изобретать и строить новые маршруты, нужно лишь оставить старые, чтобы родители могли отправить своих детей в школу, а пожилые люди - добраться до врача или в магазин.