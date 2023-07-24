Москву снова атаковали беспилотники, над аннексированным Крымом сбиты 11 дронов

ТАСС со ссылкой на экстренные службы указывает, что один из беспилотников попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева, на верхнем этаже выбиты стекла. Осколки другого дрона, по информации агентства, обнаружены на Комсомольском проспекте. Неподалеку от этого места находится здание Минобороны России на Фрунзенской набережной.

Около места падения дронов в жилых домах выбиты стекла, сообщают „Известия“.

Утром 24 июля силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников в небе над Крымом, сообщил глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов. „Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе“, — пишет чиновник в своем телеграм-канале. Также, по словам Аксенова, „в целях безопасности“ приостановлено движение поездов по железной дороге в Джанкойском районе Крыма и по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь. Советник главы аннексированного региона Олег Крючков заявил, что после атаки беспилотников в Крыму организован оперативный штаб.

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