24.07.2023, 06:19
ФОТО | В этом году церемония награждения победителей „Ралли Эстония“ прошла без местных гонщиков
ФОТО: | Delfi Meedia
Церемония награждения чемпионов мира „Ралли Эстония“ вновь состоялась у живописного озера Лейго. Однако позже спортсмены перебрались в Тарту, где было объявлено о завершение очередного этапа чемпионата мира по авторалли.
Калле Рованперя (Toyota) с ошеломляющим успехом стал победителем этапа „Ралли Эстония“, опередив пилотов Hyundai Тьерри Нёвилла и Эсапекка Лаппи.
Смотрите галерею, где видно как гонщики праздновали завершение очередного этапа чемпионата мира по авторалли, который состоялся в Эстонии.
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