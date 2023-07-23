ФОТО | Команда „Пайде“ разгромила „Курессааре“, „Левадия“ потеряла очки в Тарту, а „Транс“ сенсационно разгромил „Флору“

Футболисты „Пайде“ вышли вперед на 34-й минуте, когда центральный защитник Дениньо Муринген после штрафного от Андре Фролова отправил мяч в ворота. На перерыв гости ушли с преимуществом в два мяча, так как на 44-й минуте отличился и Херол Рииберг.

Во втором тайме два гола забил Мечини Гомис, установив окончательный счет в матче.

Одержав пятую победу в сезоне, „Пайде“ теперь делит с „Куресааре“ шестое место в чемпионате Эстонии, но у островитян есть игра в запасе.

Однако „Левадия“, которая, как и „Пайде“, вылитела из Лиги конференций, не смогла одержать победу, так как на выезде сыграла вничью 0:0 с „Таммекой“.

„Транс“ повел в счете уже на 6-й минуте, когда на длинную передачу Даниила Тарасенко откликнулся Тристан Коскор, который протолкнул мяч между ног Эверта Грюнвальда в ворота „Флоры“.

Спустя 13 минут Матвей Буренко увеличил отрыв гостей до двух мячей. На 34-й минуте Поляков сделал счет 3:0 в пользу „Транса“.

На 69-й минуте Константин Васильев сократил отставание в счете, но через четыре минуты Коскор реализовал пенальти и счет стал 1:4. Хозяева заканчивали матч вдесятером, так как на 80-й минуте вышедший на замену Шаповалов получил красную карточку.

„Левадия“ на данный момент занимает первое место с 48 очками, „Флора“ , которая не смогла воспользоваться подарком, отстает от них на одно очко и занимает второе место.

Таблица:

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.



