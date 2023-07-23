ВИДЕО | Девушка сняла шутливую сторис про статую „Родина-мать“ в Волгограде, теперь ей „светит“ уголовное наказание

Алена Агафонова заявила „ Газете.ru », что жалеет о своей шутке и не хотела надругаться над монументом. „Я ни в коем случае не хотела надругаться над „Родиной-матерью“ и бойцами ВОВ. Моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали родину, жертвуя собой ради нашего блага. Мне бы хотелось искренне извиниться за сторис, которыми я точно не хотела посмеяться над историей своей страны, а особенно человеческими жизнями, которые пали ради нашего будущего. Я патриотична и люблю свою страну, мне важно об этом сказать. Я приношу свои глубочайшие извинения всем, кого хоть как-то задела эта история, впредь буду внимательнее относится к тому, что публикую. Мне очень жаль, что так вышло. Правда сглупила, за что каюсь“, — сказала она.