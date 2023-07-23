Бильярдист из Эстонии завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы среди юниоров

В полуфинале Гнадеберг проиграл представителю Польши Доминику Ястшабу со счетом 1:7.

Перед полуфиналом Гнадеберг провел очень тяжелую игру с финским спортсменом Йори Нарволой. В матче представитель Эстонии совершил камбэк 4:6 и одержал сложнейшую победу со счетом 7:6 и завоевал как минимум бронзовую медаль.



Чемпионат Европы среди юниоров длится в общей сложности 8 дней, и соревнования проводятся как в возрастных группах до 17, так и в возрастных группах до 19 лет. В различных форматах.

Форматы: пул - 8, 9, 10 и пул-14.1. Помимо упомянутых форматов, соревнования также проводятся в командном зачете.

На данный момент эстонская команда находится в одной победе от медали. Чтобы выйти в полуфинал, нужно во вторник обыграть сильную немецкую сборную.



Помимо Гнадеберга, Эстонию в возрастной группе до 19 лет представляют Иллимар Венцель и Сандер Конт, которые оба заняли 9-е место в пул-10.

В возрастной группе до 17 лет Сандер Тамм вышел в плей-офф в формате пул-10, т.е. оказался среди 32 лучших игроков, где он проиграл немцу Лоренцу Гейцу 6:2 и занял 17-е место.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.