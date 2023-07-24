В Одессе после российского обстрела повреждено минимум 25 памятников архитектуры

По его данным, среди прочего российский обстрел затронул здания XIX — XX веков: дом Чижевича, дом Папудовой, дом Заблудовского, дом Гагарина, дом Януша, дом Ждановой, дом Рассель дель Турко, дом Масса, особняк Манук-Бея, дом Ковалевского, дом Порро и дом Машевского.

„Россияне намеренно направили свои ракеты на находящийся под защитой ЮНЕСКО исторический центр Одессы! Все, что непосильным трудом создавалось великими архитекторами, уничтожается сейчас циничными извергами!“ — пишет Кипер.

Как ранее сообщали власти Одессы, в результате российского ракетного удара в ночь на 23 июля был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм Одессы, относящийся к Украинской православной церкви Московского патриархата. Также сообщалось, что сильные повреждения получил местный Дом ученых, который является памятником национального значения. В ходе ночной атаки погиб один человек и еще 19 получили ранения, в том числе четверо детей.

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