Лукашенко стали „напрягать“ вагнеровцы
Александр Лукашенко заявил, что его стали „напрягать“ бойцы ЧВК Вагнера, дислоцированные в Беларуси, поскольку они хотят „сходить на экскурсию в Варшаву“. Об этом он рассказал на встрече в Петербурге с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Meduza.
„Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать „вагнеровцы“. „Хочется на Запад. Разрешите нам“. Говорю, вам зачем на Запад? „Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув, — цитирует слова Лукашенко „Интерфакс“. — Я держу их в центре, как договорились, Белоруссии, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих. Поэтому мы будем всячески противодействовать этому, и я прошу, чтобы вы тоже смотрели этот вопрос у себя“.
Как пишет „Белта“, Лукашенко принес на встречу с Путиным карту, на которой якобы показана переброска польских войск к границам Союзного государства. По утверждению Лукашенко, одна из польских бригад сейчас располагается в 40 километрах от Бреста, другая — примерно в 100 километрах от Гродно.
После мятежа ЧВК Вагнера 23-24 июня было объявлено, что основатель компании Евгений Пригожин „уйдет“ в Беларусь. Наемникам ЧВК предложили вернуться домой, подписать контракт с Минобороны РФ или последовать за Пригожиным.
14 июля Минобороны Беларуси объявило, что наемники ЧВК Вагнера прибыли в страну. Ведомство опубликовало материал белорусской телекомпании „ВоенТВ“, в котором говорилось об „учебных местах“ в Могилевской области, где в качестве инструкторов работают наемники ЧВК Вагнера. Позже Минобороны также сообщало, что проведет совместные учения с ЧВК Вагнера вблизи границы с Польшей. Член „совета командиров“ ЧВК с позывным Маркс заявил, что всего в Беларусь приедут до 10 тысяч наемников.