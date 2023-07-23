За рубежом
23.07.2023, 20:44

Финны не молчат! В Хельсинки прошла массовая акция против политики правительства

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Хельсинки
Хельсинки
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В Хельсинки в субботу, 22 июля, перед зданием парламента прошла демонстрация, участники которой считают, что реализация правительственной программы приведет к огромным человеческим страданиям, сообщает ERR.

В частности, применяемые в Финляндии меры жесткой экономии, по мнению демонстрантов, отрицательно скажутся на хронических больных, инвалидах и бедняках, пишет Yle.

На акции был проведен лежачий перфоманс, который символизирует, в числе прочего, недееспособность и, вызванные сокращением расходов на жизнь, бедность и пассивность.

В акции, по оценкам полиции, приняли участие около 300 человек.

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