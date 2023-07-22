МНЕНИЕ | Раймонд Кальюлайд: автомобильный налог вводится из-за большого дефицита в госбюджете(37)
Введение автомобильного налога обосновывается многими моими уважаемыми коллегами как в парламенте, так и в правительстве, прежде всего, целью поддержания политики Европейского союза в области климата и охраны окружающей среды. С полным уважением к коллегам, я считаю, что нет смысла говорить об этом. Это настоль явная неправда, что это только вызывает у людей еще больше злости.
Я уверен, что жители Эстонии все же понимают, что введение автомобильного налога связано в первую очередь с большим дефицитом в госбюджете.
Я не отрицаю, что забота об окружающей среде повлияла на решение о том, какой автомобильный налог правительство хочет ввести. Но если бы у Эстонии был не дефицит, а профицит бюджета, мы бы, вероятно, сейчас не говорили о новом налоге, верно?
Также плохо, что при обосновании решения о введении налога стараются прикрываться задачами Европейского союза по климату и создать впечатление, что у нас нет другого выбора. Но Брюссель не заставляет нас вводить автомобильный налог.
Вопрос введения автомобильного налога обсуждался весной как часть более широкого налогового пакета. Эстонские власти сами создали дефицит в нашем государственном бюджете, и вопрос налогообложения автомобилей также входит в нашу компетенцию.
Европейский союз не обязывал нас вводить автомобильный налог
Существуют серьезные основания сомневаться в том, действительно ли автомобильный налог ограничивает количество или использование автомобилей. Возможно, наоборот, временно увеличивает?
Увеличение количества автомобилей в Эстонии в первую очередь связано с ростом уровня жизни населения.
Давайте вспомним, что до того, как у нас начался очень быстрый рост цен (вызванный в основном коронавирусом и энергетическим кризисом), заработная плата в Эстонии долгое время росла быстрее цен, и проценты по ипотечным кредитам долго оставались низкими. Это оставляло людям больше денег на руках, и часть этих денег расходовались на новые машины.
Также мифом является утверждение, будто жителю города не нужен автомобиль. Конечно же нужен. Об этом свидетельствует в том числе и огромное количество машин во дворах жилых домов во всех столичных районах.
Также у многих есть ещё и дача, куда нужно ездить. Да и вообще, почему людям надо объяснять или оправдываться за то, какой вид транспорта они предпочитают? Это личный выбор каждого.
Также важно учитывать рост пригородных поселений. Десятки тысяч людей ежедневно ездят в Таллинн на работу из прилегающих к столице волостей. Транспортная система Таллинна и Харьюмаа до сих пор не объединены в единое целое.
Рост уровня жизни дал толчок, и государство и муниципалитеты сами способствовали развитию автомобильного движения, а теперь они же пытаются сократить движение через автомобильный налог?
С „автомобилизацией“ на самом деле не нужно бороться, она со временем сама затухнет. Транспорт в целом станет менее загрязнительным и шумным, а также значительно более безопасным уже в ближайшие десятилетия, благодаря развитию технологий.
Введение автомобильного налога в Эстонии, конечно, не окажет особого влияния на эти тенденции. Человеку, который нуждается в автомобиле, все равно придется его покупать и после введения налога. Готовы ли политики, которые сейчас серьезно говорят, что цель налога – уменьшение числа автомобилей, принять ответственность, и если через пять лет автомобилей будет все равно больше, чем сейчас, то они уйдут со своих постов? Я не верю, что кто-то готов взять на себя такую ответственность.
Следовательно, политики, которые говорят о сокращении автомобилизации, сами не верят в свои слова.
Если причинами нового налога не являются климатическая цель Европейского союза, а также искреннее желание уменьшать число автомобилей на наших дорогах, то возникает вопрос, почему это делается? На самом деле, всё очень просто.
Весной этого года стало ясно, что дефицит в государственном бюджете огромен, как Тихий океан, и его невозможно сократить без введения новых налогов.
Вариантов для этого не так уж много. Ясно, что без налогов на имущество невозможно сократить дефицит бюджета и выполнить некоторые предвыборные обещания. Какие могут быть налоги на имущество? Основные объекты налогообложения – это, прежде всего, недвижимость и автомобили.
Борьба с изменением климата – это правильно. К сожалению, эстонский автомобильный налог имеет небольшое влияние на состояние планеты. Однако дефицит в государственном бюджете Эстонии налог позволит немного уменьшить – на 120 миллионов евро, если быть точным. Бюджет государства выигрывает, но народ, конечно, не доволен. Возмущения было бы меньше, если бы введение налога не сопровождалось обманом и сказками.