Министр может переименовать „красные“ нарвские улицы в ближайшее время

В феврале 2023 года Нарвское горсобрание собиралось принять то или иное решение по вопросу пере­именования (собирались обсудить переименование семи улиц, в дополнении к названным выше, переименования которых сейчас добивается министерство финансов; это улицы 26 Июля, 1 Мая и Партизани), но он был снят с повестки дня мэром города Катри Райк . Очевидно, потому, что большинство депутатов были против переименования.

Еще осенью 2022 года Солман написала нарвским властям, что „в сложившейся ситуации (надо полагать – после начала войны в Украине, – ред.) для эстонского государства символическое значение имеет скорейшая замена топонимов, связанных с лицами, причастными к репрессиям и преступлениям Советского Союза, лицами, оккупировавшими республику, а также топонимов не подходящих истории и культурологии Эстонии“.

Согласно законодательству, улицы не могут быть названы в честь лиц, действовавших против создания Эстонской Республики, против поддержания конституционного строя или восстановления независимости Эстонии.

„29 марта в городское собрание Нарвы было отправлено письмо с просьбой изменить неподходящие названия улиц, был дан срок – два месяца. Это время прошло, и, к сожалению, названия улиц не изменились. Настал тот момент, когда по закону возможно вмешательство регионального министра, и мы сделаем этот шаг. Более подробно я смогу прокомментировать тему в конце месяца, тогда же я ознакомлю со свои планами мэра Нарвы“, – сообщил „Нарвской газете“ министр регионального развития Мадис Каллас.

В конце марта Рийна Солман , министр государственного управления (это были ее последние дни на этом посту – вскоре был утвержден новый состав правительства, в котором вместо министра госуправления появился министр регионального развития, им стал М.Каллас), предложила Нарве в течение двух месяцев изменить названия четырех улиц, поскольку они противоречат требованиям закона о топонимах. Она оставила за государственными властями право самим решить этот вопрос, если нарвские власти будут бездействовать. Крайний срок давно истек.

Боролись за освобождение Европы от нацизма



Настроения в депутатском корпусе не изменились. На состоявшемся в начале июля заседании временной комиссии по историческому наследию все ее члены, за исключением Катри Райк, проголосовали за то, чтобы названные в честь четырех погибших красноармейцев улицы сохранили свои названия. Райк не проголосовала против и не воздержалась, а заявила о том, что не участвует в голосовании. Теперь проект соответствующего решения предстоит обсудить в рамках очередного заседания горсобрания, которое пройдет в августе, если министр не примет решения до того.

Министерство, доказывая необходимость переименования, опирается и на мнение двух специалистов Национального архива: „В 1940 году Красная армия оккупировала Эстонию, и Советский Союз аннексировал ее. Согласно этому, и как показал последующий ход истории, в военных действиях 1944 года между Советским Союзом и Германией произошло не освобождение Эстонии, а восстановление владения территорией“. По их словам, в свете этого признание погибших красноармейцев в общественном пространстве Эстонии не является уместным в числе прочего „с точки зрения общечеловеческой логики“.

Сторонники сохранения названий нарвских „красных“ улиц не сомневаются в том, что Графов, Бастраков, Юханов и Горбач сложили жизни не в борьбе против независимости Эстонии, а в битве за освобождение Европы от фашизма.

Названия улиц давно относятся к истории и культуре Нарвы



Ссылки на противоречие названий обсуждаемых улиц культуре и истории Эстонии авторы родившегося в комиссии по историческому наследию проекта решения считают сомнительными аргументами, так как „этот критерий настолько субъективен, что требует полного и бесспорного признания теми, кто будет пользоваться местными названиями, а именно – населением города“.

Передавая проект решения руководству горсобрания, его авторы попросили его уведомить министра, что в скором времени по вопросу переименования четырех спорных улиц будет принято то или иное решение.

Консультирующий комиссию по историческому наследию правовед Александр Гамазин, являющийся инициатором проекта решения горсобрания, говорит, что важно учитывать еще и то, что, по сути, действующее законодательство ограничивает выбор новых названий улиц, но не имеет обратной силы, то есть не допускает возможности смены названий, действующих многие десятилетия. „Тот факт, что город живет с этими названиями улиц очень долгое время, позволяет считать, что они как раз являются историческими и важными для культуры местного сообщества, – указывает Гамазин. – Если горсобрание сохранит название улиц, это решение можно будет обжаловать в суде в установленный срок. Такой возможностью может воспользоваться государство. Взять и просто переименовать улицы министр после этого не сможет – воля местного самоуправления имеет конституционное значение“.

Возможно, министр переименует улицы до заседания, и тогда в суд придется идти местному самоуправлению, если у него будет на то воля.