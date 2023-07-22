В Украине погиб „военкор“ РИА Новости Ростислав Журавлев. Ранее он был боевиком в „ЛНР“

По данным РИА Новости, группа сотрудников российских СМИ попала под обстрел в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. Ранения получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, а также корреспондент „Известий“ Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. Также под обстрел попали журналисты ТАСС и ВГТРК.

„Известия“ уточнили, что у Польшакова четыре осколочных ранения, а у Шикова — осколки в мягких тканях и небольшой перелом тазобедренных костей.

Минобороны РФ утверждает, что сотрудники российских СМИ попали под обстрел кассетными боеприпасами. „Журналисты были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь“, — заявили в ведомстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возложила ответственность за гибель „военкора“ РИА Новости Ростислава Журавлева на Киев и его союзников.

„Все указывает на то, что атака на журналистскую группу была осуществлена не случайно“, — заявила она, но не уточнила, о чем идет речь. Представитель МИДа лишь отметила, что сотрудники российских СМИ, попавшие под обстрел, собирали материалы для репортажа об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.

„Виновные в жестокой расправе над российским журналистом неминуемо понесут заслуженное наказание. Всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы“, — пригрозила Захарова.

В свою очередь The Insider изучил соцсети погибшего Журавлева. Журналисты обнаружили, что в 2014 году „военкор“ воевал в самопровозглашенной ЛНР.

В начале июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут в том числе кассетные боеприпасы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на саммите НАТО в Вильнюсе, то эти снаряды будут использоваться только по военным целям на оккупированных частях Украины. Он также сказал, что российские войска постоянно использует кассетные боеприпасы на украинской территории.