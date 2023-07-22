В программе покерного фестиваля Kings of Tallinn Summer Showdown представлено более 50 турниров

„Фестиваль по покеру Kings of Tallinn 2023, прошедший в феврале этого года, привлек рекордное количество игроков, и мы надеемся, что Summer Showdown с более чем 50 покерными турнирами сможет вызвать такой же интерес“, - прокомментировала Лийна Лийв, директор по маркетингу Olybet Group, организующей мероприятие. В программе десятидневного фестиваля Kings of Tallinn Summer Showdown, который стартует на этой неделе, очень много разных мероприятий, среди которых каждый участник найдет что-то подходящее для своего уровня. Безусловно, один из основных „магнитов“ фестиваля - основной турнир с бай-ином 1100 евро“, - добавила Лийв.

В рамках фестиваля Summer Showdown запланировано в общей сложности 53 покерных турнира с различными форматами и взносами за участие, в том числе командные соревнования, турнир GGPoker Flip&Go Mystery Bounty и турнир One-Day High Roller с бай-ином 5000 евро, который представлен в программе впервые. Одним из самых особенных соревнований будет специальный турнир знаменитостей, который состоится вечером 25 июля. Программу фестиваля составила известный турнирный директор Тереза Ноусиайнен.

„Kings of Tallinn Summer Showdown соберет множество известных участников, а в турнире знаменитостей сыграют любимые в Эстонии и Финляндии представители индустрии развлечений“, - рассказала Лийв. „Мы рады тому, что летний фестиваль Summer Showdown, ставший уже традицией, входит в планы игроков в покер всего нашего региона, а летний Таллинн только выиграет от длительных визитов международных покерных туристов“, - подытожила Лийв.

Подробное расписание мероприятия можно посмотреть здесь.

Фестиваль Summer Showdown проводится с 2017 года, став одним из самых популярных летних покерных фестивалей в Северной Европе. В фестивале принимают участие сотни высококлассных игроков со всего мира. Организаторами фестиваля Kings of Tallinn Summer Showdown являются Olympic Casino и Olybet.

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