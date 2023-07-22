„Бей русню“. В новых учебниках истории России будет глава о войне в Украине — там объясняют, зачем это все началось
Уже с сентября этого года историю для 11 класса будут преподавать по единому учебнику, авторами которого выступили помощник президента Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, пишет „Спектр“.
В материалах описана история России с 1945 года по наше время, а завершать его будет глава, которая объяснит учащимся, что стало причиной конфликта в Украине, пишет газета „Ведомости“. В главе есть QR-коды, которые ведут на выступления Владимира Путина ради „разъяснения“ причин конфликта.
В главе 17 параграфов: „Отношения с Западом в начале XXI в.“, „Давление на Россию со стороны США“, „Противодействие стратегии Запада в отношении России“, „Фальсификация истории“, „Возрождение нацизма“, „Украинский неонацизм“, „Переворот на Украине 2014 г.“, „Возвращение Крыма“, „Судьба Донбасса“, „Минские соглашения. Что это было?“, „Обострение ситуации“, „Специальная военная операция“, „Противостояние с Западом“, „Новые регионы“, „Украина — неонацистское государство“, „СВО и российское общество“ и „Россия — страна героев“.
В параграфе „Минские соглашения. Что это было?“ говорится, что „после ряда военных поражений («Иловайский котел“ в августе 2014 г.) Киев пошел на переговоры“ и подписал сначала „Минские соглашения — 1“, а затем „Минские соглашения — 2“. Там же отмечается, что Россия не представляла, что Запад пойдет на мирное соглашение не ради мира, а ради подготовки Украины к новому военному конфликту с РФ. Лидеры ФРГ, Франции и Украины „цинично признавались, что с самого начала воспринимали минские соглашения как дипломатическую уловку“, а реальной целью было „дать Украине возможность нарастить и укрепить свою армию“.
В параграфе про Крым утверждается, что мир в Крыму после Евромайдана 2014 года „спасли“ дислоцированные там части российского Черноморского флота и прибытие Сил специальных операций. „Вежливые люди“, как прозвали местные жители российских военных, обеспечили порядок и безопасность“, — говорится в учебники. Далее отмечается, что подразделения ВСУ и СБУ были многочисленны в Крыму, но они были деморализованы и отказывались выполнять приказы Киева.
В параграфе про Донбасс утверждается, что там, в отличии от Крыма, не было российских военных. (Напомним, Владимир Путин в начале утверждал, что в Крыму не было российских военных). И за оружие на Донбассе взялись „ветераны-афганцы, милиционеры, учителя, шахтеры“.
Про Украину утверждается, что Киев „открыто заявил о желании обзавестись ядерным оружием“, а „вступление в НАТО как государственная задача было закреплено в конституции Украины“. „Возврат Крыма (согласно военной доктрине Украины) был объявлен Киевом задачей № 1“, — говорится в учебнике. Там же утверждается, что если бы Украина вступила бы в НАТО, это спровоцировало бы военный конфликт в Крыму и на Донбассе, куда были бы втянуты западные страны.
„Это был бы, возможно, конец цивилизации. Этого нельзя было допустить“, — сказано в учебнике.
В учебнике утверждается, что „Промедление в оказании помощи Донбассу может привести к повторению трагедии июня 1941 г.“. „Тогда собранные в кулак германские войска без объявления войны и в нарушение договора о ненападении обрушились на СССР. Россия просто не имела права допустить повторения тех трагических событий“, — говорится в учебнике. Поэтому Владимир Путин объявил о начале „Специальной военной операции“.
Также говорится, что сегодня в Украине „жестко преследуется инакомыслие, оппозиция запрещена, все русское объявлено враждебным“, а армия Украины „широко распространена запрещенная во всем мире символика частей СС“ и „широко распространены лозунги „Москаляку на гиляку“, „Бей русню“, „Смерть москалям“, „Хороший русский — мертвый русский“.
Утверждается, что „Запад сделал ставку на то, что война может быть выиграна только на поле боя“ и что „Западу нужно поражение России“, поэтому у России не оставалось других альтернатив: из-за этого провели частичную мобилизацию, а ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — референдумы „о будущем своей земли“, затем были подписаны договоры об их вхождении в состав России. „Буквально с первых дней образования новых российских регионов Россия приступила к их восстановлению“, — говорится в учебнике.
В свою очередь ВСУ использовали собственных граждан „как живой щит“, оборудуя „позиции внутри жилых кварталов“. „Такая изуверская тактика никогда не применялась раннее на своей территории ни одной армией мира в истории“, — подчеркивается в учебнике.
Не упущен и Запад. Утверждается, что конфликт с ним обострился после прихода на пост президента США Джо Байдена в 2020 году и сменилось руководство Украины. На обращение России к руководству США и НАТО с предложением подписать новое соглашение, которое бы учитывало интересы России, „Запад ответил отказом в издевательской форме“.
„Запад завалил украинский режим деньгами и оружием“, а против России были введены „беспрецедентные санкции, поскольку Запад „всеми способами пытается обрушить экономику России“. Особо подчеркивается, что эти санкции „абсолютно незаконные“. На иностранный бизнес в России оказывается давление, и, по сути, речь идет „об экономической блокаде нашей страны в сочетании с прямым воровством российских активов“.
В учебнике же отмечено, что общий ущерб от санкций невозможно оценить, но речь идет о „триллионе долларов“. „Такая воровская „лихость“ не снилась даже Наполеону при установлении континентальной блокады Англии. Тот воевал с государством, но не трогал частные средства англичан. По своей сути действия Запада ничем не отличаются от разграбления наших музеев нацистскими оккупантами в годы Великой Отечественной“, — подчеркивается в учебнике.
Также в учебник включены имена „героев СВО“, карты с „новыми регионами РФ“, также школьникам предлагается сделать из всего описанного выводы, а также отмечается: „Узнавая любую информацию о происходящем на Украине сейчас, помните — мировая индустрия по производству постановочных роликов, выбросов, фейковых фото и видео идет непрерывно, конвейером“. Потом школьникам предлагают думать, „почему, зачем и за что“ и в чьих интересах все это публикуют „популярные блогеры“.
После параграфа о перевороте на Украине в 2014 г. у школьников спрашивают, какую роль страны Запада сыграли в нем и можно ли было решить этот кризис мирным путем.
В учебнике отмечено, что он разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в редакции приказа Минпросвещения № 732 от 12 августа 2022 г., Федеральной рабочей программы среднего общего образования по истории и Концепции преподавания учебного курса „История России“ в образовательных организациях России. Там подчеркивается, что „главным результатом изучения курса должно стать формирование у учащихся российской гражданской идентичности и патриотизма“. В 2013 году Путин удивился 65 учебникам по российской истории. После этого был разработан историко-культурный стандарт, которому должны были соответствовать все учебники по истории, затем были разработаны три линейки учебников по истории, а с конца прошлого года началась работа над единым учебником.