В материалах описана история России с 1945 года по наше время, а завершать его будет глава, которая объяснит учащимся, что стало причиной конфликта в Украине, пишет газета „Ведомости“. В главе есть QR-коды, которые ведут на выступления Владимира Путина ради „разъяснения“ причин конфликта.

В главе 17 параграфов: „Отношения с Западом в начале XXI в.“, „Давление на Россию со стороны США“, „Противодействие стратегии Запада в отношении России“, „Фальсификация истории“, „Возрождение нацизма“, „Украинский неонацизм“, „Переворот на Украине 2014 г.“, „Возвращение Крыма“, „Судьба Донбасса“, „Минские соглашения. Что это было?“, „Обострение ситуации“, „Специальная военная операция“, „Противостояние с Западом“, „Новые регионы“, „Украина — неонацистское государство“, „СВО и российское общество“ и „Россия — страна героев“.

В параграфе „Минские соглашения. Что это было?“ говорится, что „после ряда военных поражений («Иловайский котел“ в августе 2014 г.) Киев пошел на переговоры“ и подписал сначала „Минские соглашения — 1“, а затем „Минские соглашения — 2“. Там же отмечается, что Россия не представляла, что Запад пойдет на мирное соглашение не ради мира, а ради подготовки Украины к новому военному конфликту с РФ. Лидеры ФРГ, Франции и Украины „цинично признавались, что с самого начала воспринимали минские соглашения как дипломатическую уловку“, а реальной целью было „дать Украине возможность нарастить и укрепить свою армию“.

В параграфе про Крым утверждается, что мир в Крыму после Евромайдана 2014 года „спасли“ дислоцированные там части российского Черноморского флота и прибытие Сил специальных операций. „Вежливые люди“, как прозвали местные жители российских военных, обеспечили порядок и безопасность“, — говорится в учебники. Далее отмечается, что подразделения ВСУ и СБУ были многочисленны в Крыму, но они были деморализованы и отказывались выполнять приказы Киева.