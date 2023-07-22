„Нужно выбрать стул“ После отмены британских санкций Олег Тиньков призвал российских олигархов выступать против войны

„Медуза“ публикует краткий пересказ интервью Тинькова:

„Великобритания допустила ошибку, когда ввела против меня санкции, но исправила ее. Теперь Запад может показать другим российским бизнесменам, которые из-за санкций сплотились вокруг Путина, что можно высказаться против войны и уехать из России в цивилизованный мир.

Мои антивоенные высказывания стоили мне дружбы с несколькими российскими миллиардерами: многие из них перестали общаться, потому что испугались, с другими перестал общаться я, потому что они трусы. Российским олигархам нужно встать на чью-либо сторону, нужно выбрать стул и сесть на него. Больше не получится сидеть меж двух стульев, как это было последние 30 лет, имея дом в Белгравии и водя дружбу с Путиным.

За время войны Кремль купил олигархов, пообещав сделать их богаче за счет поглощения западных компаний в России. Но российские миллиардеры не смогут поддерживать свой роскошный образ жизни, пока Путин у власти. Моя сибирская интуиция подсказывает: их активы национализируют. Это лишь вопрос времени. Кто скажет, что российские власти не отберут их через пять лет? Западные активы будут постоянно перетасовывать. Нет закона, нет суда. Сегодня ты выиграл, завтра проиграл — русская рулетка.

У бизнесменов, уехавших на Запад, а не оставшихся в Москве, появились шансы, что санкции против них отменят. В демократических странах общество в конце концов исправляет ошибки. В таких диктатурах, как путинская, все решает один человек. Санкции осложнили мне жизнь больше, чем бизнесменам, оставшимся в России. И многие из них продолжают ездить в Европу. Высшее руководство банка „Тинькофф“ отдыхает в Сан-Тропе. А я пострадал ни за что.

Вместо того чтобы стать героем для Англии и Европы, я рисковал и рискую до сих пор. Я не знаю, хочет ли Путин убить меня или нет. А эти люди сидят в Сан-Тропе, управляют банком и путешествуют по миру. Несправедливо“.