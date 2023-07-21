ВИДЕО | Наделавшая в Берлине шуму львица оказалась диким кабаном

Жителей призвали к особой осторожности и рекомендовали не покидать дома без необходимости. Обсуждался вопрос закрытия местных детских садов.

Однако при более детальном изучении видео, снятого ночью 20 июля, на котором среди кустов видна спина и часть хвоста какого-то животного, был сделан вывод, что это - дикий кабан. Об этом было заявлено на пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 21 июля, в городе Кляйнмахнов - пригороде Берлина, где последние сутки велись поиски, как предполагалось, сбежавшей от хозяев львицы.

Мэр Кляйнмахнова и старший офицер полиции подтвердили, что к полудню операция по поиску предполагавшегося хищника завершена. Следов зверя не было найдено, а в указанном месте обнаружили только двух кабанов. Подробности анализа наделавшего шуму видео должны быть представлены прессе. Анализ был проведен с помощью экспертов. Сообщается, что два независимых специалиста „почти наверняка“ определили, что это был дикий кабан. В частности, они обратили внимание на то, что хвост животного двигался не так, как двигается обычно хвост льва. Полиция считает, что „опасности больше нет“.

Можно ли держать льва в Германии?

Если бы это все же была львица, то откуда она взялась? В федеральной земле Бранденбург, где велись поиски предполагаемого хищника, официально зарегистрировано 23 хозяйства, в которых содержится хотя бы один лев. Речь идет о трех цирковых труппах, двух зоопарках и одном частном доме. Об этом сообщило 20 июля земельное управление по охране природы. Однако ни цирки, ни зоопарки, ни частные лица львиц не теряли.

Получается, львица могла сбежать только от частного владельца, которой нигде официально о содержании дикой кошки не заявлял. При этом, в соответствии с правилами содержания особо опасных видов, в том числе хищников семейства кошачьих, такие животные подлежат регистрации. Однако правил придерживаются только официальные организации.