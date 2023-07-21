ЭОК наградит спортсменов, завоевавших медали на юниорском чемпионате Европы

Метательница копья Гедли Туги, завоевавшая серебряную медаль на ЧЕ U-23 в Эспоо, Финляндия, получит премию в размере 2000 евро, ее тренеры Магнус Кирт, Тоомас Мерила и Индрек Тустит разделят между собой сумму размере 1000 евро. Пеппи Лотта Энок, завоевавшая бронзовую медаль в семиборье, получит премию в размере 1000 евро, ее тренер Лийви Эерик получит 500 евро.

Ээрик Панк, завоевавший бронзовую медаль в греко-римской борьбе в супертяжелом весе до 130 кг на чемпионате Европы U-20 в испанском Сантьяго-де-Компостела, получит премию в размере 1000 евро, а его тренеры Янар Сыбер и Ивар Коткас разделят призовые в размере 500 евро.

Президент ЭОК Урмас Сыырумаа похвалил молодых спортсменов. „На протяжении веков легкоатлеты и борцы приносили славу и известность Эстонии. Я очень рад, что есть молодые люди, которые посвящают себя этим областям, и что наша медальная традиция продолжается. Поздравляем, Гедли, Пеппи Лотта и Ээрик!“ — сказал Сыхрумаа.

Денежные премии за завоеванные медали в международных соревнованиях определяются в порядке, утвержденном Исполкомом ЭОК. Согласно этому размер премии спортсмена за завоевание золотой медали юниорского чемпионата Европы в олимпийских дисциплинах составляет 4000 евро, за серебряную медаль – 2000 евро, за бронзовую медаль – 1000 евро. Премия тренерам медалистов составляет половину суммы, выплачиваемой спортсмену.

Выплачиваемый призовой фонд выделяется Министерством культуры по запросу ЭОК.

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