МНЕНИЕ | Пирита-Козе заслуживает прямого сообщения с центром города

Нам обещают одно, а делается прямо противоположное

Обещают более быстрые стыковки между автобусами, но в действительности, чтобы добраться до центра города, необходимо в начале пути уже сделать пересадку. Обещают увеличение количества пассажиров, а на деле количество отправлений автобуса значительно уменьшается. Обещают модернизацию маршрутной сети, но на деле район с растущим населением будет обслуживать один автобус. Людей призывают отдавать предпочтение общественному транспорту, но автобусная остановка с нормальным количеством отправлений будет перенесена на 1,6 километра дальше, чем прежде.

Решение перенести линию номер 5 за пределы Пирита-Козе означает, что на автобусное движение можно полагаться все меньше и меньше.

Пустословие далеко от реальности

Перенос конечной остановки автобусного маршрута № 5 с улицы Метсакооли на Прийсле мало что дает жителям Прийсле — у них уже есть достаточно вариантов. Да и в район Пирита этим маршрутом из Ласнамяэ они не смогут добраться, потому что остановка парка Лиллепи находится на окраине Пирита. Однако это изменение означает значительную потерю времени и изменение уклада жизни жителей Пирита-Козе.

Разговоры о том, что мы компенсируем удаление автобуса № 5 за счет увеличения количества отправлений автобуса № 6, не отвечает потребностям жителей и не компенсирует утрату. Школа под открытым небом Константина Пятса для детей и молодежи с особыми образовательными потребностями также нуждается в хорошем транспортном сообщении.

Наш родной край с былым хорошим сообщением становится тихим задним двором, из которого добраться до города становится проблематично.