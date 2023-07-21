„Да, нас много, но не помогает наша поддержка“. Как болельщики „Нарва-Транса“ ездили на главный матч года

Едут на матч и совсем малыши – за компанию с родителями или с братьями и сестрами. Им вручили планшеты, чтобы занять на время дороги.

Юля, мама восьмилетнего Эрика, рассказывает, что сын уже почти год увлечен футболом, ходит на все тренировки. В разговоре выясняется, что близкие родственники Эрика – профессиональные футболисты, но живут в другой стране.

Михаил едет с сыном Арсением, который занимается футболом уже год, этим летом успел провести две смены в лагере „Нарва-Транс“. Папа больше за триатлон и плавание, но раз сыну нравится футбол, то сопровождает его на тренировки и сейчас – на матч.

Чтобы все желающие смогли поболеть за своих, „Нарва-Транс“ организовал фанатский выезд на автобусе. В 16:30, за два часа до начала матча, автобус отходил от стадиона „Калев“. Конечно, многие добирались сами. Болельщиков на трибунах в Раквере было больше 200. В автобусе места забронировали 42 человека. Вместе с болельщиками в Раквере отправился корреспондент RusDelfi.

– Армяне сильнее, это да, – включается в разговор Олег Фёдоров, хороший знакомый Рогова. Они сидят рядом в автобусе. – Я только второй год болею. У меня сын начал болеть. Ну и я с ним. Сын даже летал в Армению поддержать наших. Кстати, команда перед финалом Кубка Эстонии была у нас в гостях. Парни говорили, что если выиграют, то привезут показать кубок к нам домой, на стол в саду поставят. Пока не привезли. Я им тогда не очень поверил, что выиграют. Но они собрались и смогли одержать победу. Может, и сегодня соберутся.

– Смотря, кто первым забьет. Если нашим, то все – все пропало, будет 0:3. Если мы первый мяч закатим в ворота, то шансы будут, тогда наши проиграют 1:2. Для настроения, конечно, надо забить первыми гол. Но та команда опытнее, ее рейтинг выше.

– Будем честны. Команда соперников сильнее и по уровню подготовки, и по бюджету. Тяжело с сильными командами состязаться. Будем надеяться. Но дело не в этом. А важно то, что ребята выиграли Кубок Эстонии. Не дай бог, „Нарва-Транс“ последний раз играет в европейских кубках.

– Да, как взяли кубок, мы подумали, что неплохо бы съездить на матч куда-нибудь в Европу, поддержать наших. Но матч был в Армении, и перелет был очень дорогой, поэтому решили, что в Эстонии сходим поболеть, и вот – едем, – добавляет Алексей.

– Это хорошо, может помочь команде. Учитывая, что в чемпионате у нас дела не так хорошо идут. Взяли Кубок Эстонии – это прекрасно. Теперь надо дальше играть, – говорит другой участник компании.

– Это еще вопрос бюджета, есть бюджет – есть игроки. А у нас его нет. „Транс“ не может себе позволить сильных игроков. Даже запасных игроков это касается. Для чего нужны замены? На каждой позиции должен быть кто-то на замене, чтобы если выходит другой игрок, он должен усилить игру, а не наоборот. В „Левадии“, „Флоре“ на одной позиции по несколько футболистов. И еще: у нас совсем молодые ребята играют. Одно дело – чемпионат Эстонии, и другое – европейский кубок. Даже на психологическом уровне им сложнее будет играть с такой сильной командой, игроки которой намного опытнее.

Жаль, что наш стадион в Нарве не соответствует европейским требованиям. Мы бы должны были этот матч смотреть в Нарве, а едем в Раквере, – продолжает Рогов, ему точно небезразлично, как обстоят дела со спортом в Нарве. Кроме того, по образованию он, как оказалось, спортивный тренер.

Рогов ищет причины, почему не все так хорошо в Нарве в спортивной жизни:

– Раньше отбирали детей в секцию, а сейчас берут всех. А детей в городе не так много. Вопрос в тренерах еще. Раньше они ходили по школам, искали детей талантливых. Нельзя убирать детские спортшколы, у нас вот говорят, что надо перейти на клубную работу. Так вообще же притока не будет в команды. Обычно очень активны дети из асоциальных семей, они круче в спорте, им приходится быть живчиками. А у этих семей нет денег. Они не приведут своих мальчишек за деньги в какой-нибудь клуб. У нас уже спортивные секции превратились в кружки. Хотим хороший клуб – надо обо всем этом думать заранее. И успех на матчах – это еще вопрос бюджета, есть бюджет – есть игроки. А у нас его нет. „Транс“ не может себе позволить сильных игроков.

Рогов также считает, что многое зависит от спортивной культуры в целом. А она сама не появляется, ее надо воспитывать.