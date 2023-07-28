На этом эстонском острове похоронен бог викингов Один: чем еще знаменит Осмуссаар?

На открытом галечном ландшафте гнездятся кулик-сорока и галстучник, а со второй половины июля сюда прилетают гнездиться несколько тысяч сизых чаек. В колонии полярных крачек на мысе Боан в настоящее время снуют маленькие пушистые комочки цвета гальки, а в нескольких гнездах еще есть яйца. Всего на острове регулярно гнездятся 76 видов птиц.

Чуть дальше от берега, где растут отдельные кусты можжевельника, обращает на себя внимание одинокая рябина с густой саванной кроной, густые заросли козьей ивы издалека выглядят как дубы классической формы. Я не видел, чтобы на этом острове росли дубы, да и ели были большой редкостью, тон задавали пушистые березы и осины. На острове всего 50 га леса, который в основном растет на месте бывших лесолугов.

Среди находящихся под охраной видов растений, произрастающих на открытых галечных насыпях, нельзя не отметить кроваво-красный язвенник. На острове насчитывается 31 вид находящихся под охраной сосудистых растений. В глаза бросается недавно зацветшая герань Роберта.

Самый удивительный пейзаж на Осмуссаар находится на западном побережье острова, где расположены поразительно обширные галечные поля без растительности – поистине фантастический пейзаж, который стоит увидеть. Большие галечные поля есть и в юго-восточной части острова, а более мелкие – вдоль прибрежной границы.

Шведы веками жили на Осмуссаар и до договора о базах 1939 года зарабатывали на жизнь рыбной ловлей, земледелием, животноводством и лоцманством, когда осенью того же года власти объявили, что остров должен быть освобожден для Красной Армии. К поздней весне следующего года коренные жители острова навсегда ушли отсюда, и российские войска оккупировали остров до 1993 года. В 2001 году здесь поселилась семья Бергстрём.

Однако объяснения происхождения названия Осмуссаар нет. Известно, что остров впервые упоминается в лоции середины XIII века как Отенсхольм. Однако не исключено, что шведское поселение на Осмуссаар имеет тысячелетнюю историю.

В самом большом из пресноводных озер – Инахамнесе – обитают окунь и девятииглая колюшка. Среди земноводных наиболее распространен тритон, а также недавно обнаруженная обыкновенная жаба, из пресмыкающихся здесь можно встретить ужа. Из млекопитающих, помимо многочисленных овец и хайлендов, здесь также обитает лиса, бобр и американская норка.

На острове расположено множество брекчий Нойгрунда, которые были выброшены из кратера Нойгрунд в результате взрыва метеорита 535 миллионов лет назад. Крупнейший из них – брекчия Скарван, что в переводе на эстонский означает баклан. Название брекчии говорит о том, что бакланы не поселились здесь недавно, а заселили территории, которые когда-то были заброшены. Теперь бакланы снова с удовольствием сидят на Скарване. Другими наиболее примечательными брекчиями Нойгрунда являются Близнецы, лежащие рядом друг с другом у западного побережья северной части острова, один из которых имеет размеры 3,9x3,0x4,0 м, а другой 3,7x3,0x3,0 м.

В северо-восточной части Осмуссаар находится самая западная оконечность Северо-Эстонского глинта, который вновь появляется из Балтийского моря только на Аландских островах. Длина глинта на Осмуссаар составляет 5 км, а более высокие участки достигают 6 м в высоту. На обрыве на северной оконечности берега находится маяк, а рядом с ним, на краю глинта, останки немецкого военного корабля „Магдебург“, севшего на мель в 1914 году во время Первой мировой войны. Для тех, кто интересуется военной историей, на острове можно найти множество интересных вещей времен обеих мировых войн, как в виде военных объектов, так и многочисленных бомбоубежищ и железа, торчащего из гальки, а возможно и неразорвавшейся бомбы.

Благодаря туристической тропе RMK, оборудованной стендами и местами для отдыха, которая проходит от Южного порта до маяка и обратно, совершать пешие прогулки по острову удобно и познавательно. На остров Осмуссаар можно отправиться из порта Дирхам по предварительной договоренности с капитаном.

Это достойный для посещения остров.