21.07.2023, 13:43
В России задержан Игорь Стрелков (Гиркин)(4)
По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК Вагнера, пишет РБК.
В телеграм-канале Стрелкова появилось сообщение от его жены Мирославы Регинской. Она утверждает, что против мужа выдвинуты обвинения в „экстремизме“:
„Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении.
От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм).
О местонахождении мужа мне ничего неизвестно, на связь он не выходил“.
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