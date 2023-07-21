ВНИМАНИЕ | В городе заметили рысь: утром ее видели в Пыхья-Таллинне(15)
Сегодня в 7:46 утра в Пыхья-Таллинне за рынком Балтийского вокзала была замечена рысь, сообщил Спасательный департамент.
По словам специалистов, речь может идти о молодой рыси, которая заблудилась в городе. Сейчас напуганное животное где-то спряталось, но с наступлением темноты может выйти из укрытия.
Животное также видели между домами Копли, 16 и Копли, 18. Возможно, оно направилось в сторону Творческого городка Теллискиви.
„Просим жителей Пыхья-Таллинна быть внимательными и, заметив животное, не приближаться к нему, а также немедленно сообщить об этом по телефону 112“, — говорится в сообщении Спасательного департамента.
Пресс-секретарь ведомства Дарья Денисова сказала, что, поскольку пока животное спряталось, оно не представляет угрозы для домашних животных. „Но на всякий случай присматривайте за своими питомцами“, — рекомендовала она.
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