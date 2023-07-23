Эстонский Экспресс
23.07.2023, 11:24

ГРАФИК | Население обеднеет еще больше? Мы посчитали, какую сумму автоналога придется ежегодно платить в вашем уезде

 (37)
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ: Размер возможного медианного налога зависит от типа автомобиля. В Харьюмаа автомобили новее и мощнее, в других частях Эстонии они старше и с меньшими объемами двигателей.
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ: Размер возможного медианного налога зависит от типа автомобиля. В Харьюмаа автомобили новее и мощнее, в других частях Эстонии они старше и с меньшими объемами двигателей.
ФОТО: Shutterstock/Kollaaž: Eesti Ekspress

Годовой автомобильный налог, расчитанный на основании данных регистра, самым высоким будет в Харьюмаа – в среднем около десяти евро в месяц. Однако в действующем налоговом плане не указано, какое влияние налог оказывает на окружающую среду или государственный бюджет. В нижней строке документа прямо сказано: больше всего пострадают беднейшие слои населения, пишет „Эстонский Экспресс“.

На днях Минфин представил первый план введения налога на автомобили. Как конкретно будет рассчитываться налог на автомобиль, пока не известно. Однако на основе этого плана можно сделать первые расчеты и посмотреть, какая налоговая нагрузка ляжет на автомобилистов в разных уездах.

Согласно имеющейся на данный момент информации, на автомобильный налог больше всего повлияют мощность, вес и возраст автомобиля. В качестве четвертого показателя при расчете налога следует учитывать количество выбросов CO2. Однако добавление уровня CO2 к регистрационным данным автомобиля является относительно новым требованием, и большинство автомобилей не имеют этой информации. Поэтому мы рассчитали предполагаемую сумму налога, исходя из мощности двигателя автомобилей.

Оставить комментарий Читать комментарии (37)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии