23.07.2023, 11:24
ГРАФИК | Население обеднеет еще больше? Мы посчитали, какую сумму автоналога придется ежегодно платить в вашем уезде(64)
ФОТО: Shutterstock/Kollaaž: Eesti Ekspress
Годовой автомобильный налог, рассчитанный на основании данных регистра, самым высоким будет в Харьюмаа – в среднем около десяти евро в месяц. Однако в действующем налоговом плане не указано, какое влияние налог оказывает на окружающую среду или государственный бюджет. В нижней строке документа прямо сказано: больше всего пострадают беднейшие слои населения, пишет „Эстонский Экспресс“.