„Нож в спину“. Москва вышла из зерновой сделки накануне саммита Россия-Африка. Что она предложит голодающему континенту взамен?

Большинство африканских стран остаются лояльными Москве, несмотря на российское вторжение в Украину, но при этом Африка больше всех пострадает от прерывания зерновой сделки.

Ее суть состоит в том, что Украина при посредничестве ООН может продолжать экспорт своего зерна и подсолнечного масла из черноморских портов, блокированных российским флотом.

Отмена сделки означает значительное сокращение объемов зерновой продукции, поставляемой в третьи страны, и резкий рост цен на эти товары на мировых рынках.

В начале войны в Украине, до заключения первого зернового соглашения с Россией, подписанного усилиями ООН и Турции, прекращение экспорта украинского продовольствия ощутили на себе многие страны, но больше всех – Африка.

На что рассчитывает Россия, нанося новый удар по своим африканским союзникам в преддверии совместного саммита?

Нож в спину

„Решение России выйти из зерновой сделки – это нож в спину глобальной продовольственной безопасности, шаг, который несоразмерно тяжело отразится на странах Африканского рога, и без того страдающих от последствий засухи“, - заявил министр иностранных дел Кении Корир Синг’Оей через день после того, как Москва вышла из сделки.

Странами Африканского рога называют Сомали, Эфиопию, Эритрею и Джибути, но власти других государств континента тоже бьют тревогу.

Сельское хозяйство всей Восточной Африки сильно пострадало от недавней засухи, а северная часть континента вообще полностью импортирует свое продовольствие.

Сомали, Кения, Эфиопия, Южный Судан и Нигерия стопроцентно зависят от импорта зерна, Египет является одним из самых крупных импортеров именно украинской продукции.

Глава МИД Замбии Стэнли Какубо заявил, что сделка была „спасательным кругом для самых нуждающихся стран“, и ее приостановка повлечет за собой серьезные последствия.