МНЕНИЕ | Владимир Путин уже скорее подозреваемый, чем президент

Однако и независимые эксперты, и кремлевская пропаганда называли прецеденты, когда такое решение в прошлом не было принято в отношении других лиц, потому что государства, ратифицировавшие Римский статут, исходили из того, что руководитель другой страны обладает во время своих поездок иммунитетом от уголовного преследования.

Кремль, как мог, старался пробить брешь в решении Международного уголовного суда, точнее - в его исполнении. В теории все страны, подписавшие Римский статут, то есть признающие на их территории юрисдикцию МУС, после выдачи им ордера на арест должны задержать Путина, если он приедет к ним как с частным визитом, так и с государственным.

Всех, кроме самого Путина, который, по версии Госдепартамента США , боится ареста и выдачи в Гаагу. Американцы считают это признаком падения международного авторитета России, и трудно с ними не согласиться. Не слишком почетно стране иметь президентом человека, который практически никуда не может поехать.

Стоит отметить, что Европа для Путина закрылась с начала российской полномасштабной агрессии против Украины. Теперь же у него не хватает решимости ехать даже в страны Африки. Скорее всего, список пополнила и Латинская Америка. Это видно на примере ЮАР, куда российский президент явно очень стремился приехать на первый послековидный саммит БРИКС, в котором запланировано личное, а не по видеосвязи, участие всех лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпин а.

Глава государства должен представлять Россию за рубежом, но только не Владимир Путин. Для него путь на большую часть международных мероприятий закрыт решением суда в Гааге, выдавшего ордер на задержание российского президента. Он, вместе с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, обвиняется в незаконной депортации украинских детей и стал фактически невыездным в страны, подписавшие Римский статут - договор, учредивший МУС.

Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике в августе только по видеосвязи. Как сообщил офис президента ЮАР Сирила Рамафосы, „по обоюдному согласию“ Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров . Это - прямое следствие ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом (МУС) в Гааге из-за войны против Украины.

И российские власти очень надеялись этим воспользоваться. Для этого надо было демонстративно съездить в одну из стран, признающих юрисдикцию МУС, и вернуться оттуда. А потом рассказывать всем, что против такого великого правителя как Владимир Путин никакие международные ордера и санкции не работают. Это можно было бы сделать в одной из постсоветских республик, но эффект был бы слабоват: всем и так понятно, что Таджикистан или Армения находятся в зоне влияния России.

Поэтому, скорее всего, и пошли разговоры про ЮАР, где вдобавок запланирован на августе саммит БРИКС. У Кремля давние и достаточно дружеские отношения с южноафриканским президентом Сирилом Рамафосой, в прошлом неоднократно обвинявшимся в коррупции - что, безусловно, делает его ближе и понятнее для российского коррумпированного режима. Рамафоса старался, как мог.

Почти сразу после того, как ордер на арест Путина был выписан, он даже лично заявлял о том, что президент России, если приедет в ЮАР, арестован там не будет. Но Рамафосу поправили коллеги по партии. А теперь и вовсе именно его офис сообщил, что „по взаимному согласию“ Путина заменили на главу российского МИД Сергея Лаврова. Найти щель в углу, куда загнали на этот раз российского лидера, оказалось невозможно.

Пробить новую изоляцию Кремлю не удалось

Решение, согласно которому Путин лично не будет присутствовать на саммите БРИКС в ЮАР, надо честно признать, принималось под жестким международным дипломатическим давлением. Нельзя сказать, что выписанный МУС ордер на арест подозреваемого в военных преступлениях президента повлиял на отказ от участия в саммите БРИКС автоматически.

Однако тот факт, что он вообще повлиял - это, безусловно, дипломатическая победа. Пробить новую, возникшую с марта изоляцию Кремлю не удалось, и Путин превращается в вынужденного домоседа. Единственная альтернатива - визиты к дружественным азиатским лидерам.

Можно сказать в связи с этим, что Путин - самый явный бенифициар его же проекта разворота России на Восток. Для экономики это создает массу проблем, зато для российского президента сохраняет возможность поддерживать уверенность россиян в том, что на стороне РФ государства, в которых проживает большая часть населения Земли.

По многим параметрам РФ все еще европейская держава. Но ее президент, вопреки известному утверждению Пушкина о том, что власть - „единственный европеец в России“, под это определение больше не подходит.