ВИДЕО | „Иди на***!“: в конфликт на Юрмальском пляже вмешались министр и Госполиция

В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, как говорящие по-русски отдыхающие в Юрмале вызывающе ведут себя и используют грубые выражения по отношению к муниципальному полицейскому, а также к спасателям Юрмальской спасательной службы.

Министр внутренних дел подчеркивает, что этому случаю уделено внимание.

Государственная полиция возбудила два административных дела, личности причастных лиц будут установлены, а последствия будут соответствовать латвийским законам, обещает министр.

В Государственной полиции сообщили, что 16 июля приблизительно в 16:10 поступил вызов от полиции Юрмальского самоуправления с просьбой о помощи в обеспечении общественного порядка и безопасности на пляже в Майори напротив улицы Театра.

Когда представители Госполиции прибыли на место происшествия, там уже находились три наряда Юрмальской муниципальной полиции, которые сообщили, что некий человек на пляже совершал хулиганские действия, а также вел себя агрессивно и не выполнил законных требований полиции самоуправления.

По прибытии на место сотрудниками Госполиции была начата работа с указанным муниципальной полицией лицом и принято объяснение произошедшего.

С момента приезда Госполиции в окрестностях не было обнаружено других правонарушений, которые могли бы послужить основанием для задержания лиц, кроме того, указанный сотрудниками муниципальной полиции человек согласился на сотрудничество.

По выяснении обстоятельств происшествия толпа постепенно рассеялась, и в связи с имеющейся у Госполиции информацией об обстоятельствах происшествия в отношении мужчины 1964 года рождения было начато два административных процесса.

Один процесс начат в связи с нарушением общественного порядка, общепринятых норм поведения и нарушения покоя человека, работы учреждения, коммерсанта или иного учреждения, создание угрозы безопасности себе или другим лицам.

Такое нарушение наказывается вынесением предупреждения или штрафом в размере до 500 евро.