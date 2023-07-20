Нарвская школа для взрослых: возможность вернуться к учебе и кардинально поменять жизнь

В интервью „Радио 4“ Елена Каврус прокомментировала журналисту, что цифра 962 складывается следующим образом: на конец учебного года в школе числились 508 учеников, за июнь и половину июля 377 человек подали документы на обучение по отдельному предмету. Это, объяснила Каврус, взрослые ученики, которые пожелали повысить свой уровень по эстонскому, английскому, русскому языкам, математике, химии, литературе и другим предметам. По словам Каврус, 59 человека подали документы в гимназию в 10 класс, порядка 18 будущих учеников пришли продолжить обучение в 11-12 классе.

Директор школы для взрослых рассказала также, что на данный момент есть предложение к ним со стороны государства перейти в разряд государственных образовательных организаций. Сейчас школа для взрослых является муниципальной. Каврус отметила, что они согласны на переговоры, которые продолжатся в сентябре-октябре. Окончательное решение, в каком статусе школа будет работать дальше, примут депутаты городского собрания, когда уже будет более подробная информация по итогам переговоров с государством.

Журналист „Радио 4“ в своем сюжете размышляет о причинах популярности школы для взрослых. На ее взгляд, однозначного ответа нет. Она приводит несколько обстоятельств.

Во-первых, в школе несколько лет успешно реализовывался европейский проект, целью которого было вернуть в школу всех, кто когда-то прервал школьное обучение. Благодаря проектной деятельности, школа ввела возможность обучаться дистанционно, добавила возможность обучения по отдельному предмету, наладила конструктивное сотрудничество с кассой по безработице.

Во-вторых, в школе гибкая система обучения. Две смены позволяют выбрать время для посещения занятий и совместить обучение, работу, семью и увлечения.

В-третьих, процессы, которые сейчас проходят в системе образования в Эстонской Республике и в Нарве в частности, конечно, по мнению журналиста, влияют на мотивацию людей разного возраста завершить прерванную когда-то учебу.