ВИДЕО | Россия третью ночь подряд обстреливает Одессу. Один человек погиб, четыре – ранены

Как сообщили в четверг Воздушные силы Украины, ночью 20 июля российские военные выпустили по Одессе и Николаеву 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе. Среди них семь крылатых „Оникс“, три крылатых ракеты морского базирования „Калибр“, пять крылатых ракет наземного базирования „Искандер-К“.

Украинская ПВО уничтожила 18 воздушных целей из этих 38.

„В результате российской атаки в центре Одессы есть разрушения, возник пожар на площади 300 м2. На месте работают специалисты соответствующих служб. Известно о двух госпитализированных пострадавших“, — написал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Как пояснила позднее пресс-секретарь оперативного командования „Юг“ ВСУ Наталья Гуменюк, в результате ночного ракетного удара в Одессе разрушено административное здание и ранены четыре человека, а под Одессой разрушены некие склады. Позже Кипер уточнил, что в результате атаки погиб охранник гражданского здания 2002 года рождения.

По ее словам, Одессу атаковали более 20 „воздушных целей“ — ракет разных моделей и дронов.

Олег Кипер также сообщил, что есть „прилет“ в Одесской области, подробности он обещал сообщить позже.

Сегодняшний ночной обстрел Одессы — уже третий подряд. Вчерашняя атака, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которой было уничтожено зерно, предназначавшееся для Китая, „была едва ли не крупнейшей за все время полномасштабной войны попыткой России причинить боль Одессе“. Кроме того, пострадали 12 человек, включая одного ребенка.

Во вторник Одесса и Николаев также подверглись обстрелам, которые российское минобороны назвало „ударом возмездия“ после атаки на Крымский мост. Украинские военные сообщали, что в результате удара 18 июля обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры и частные дома, один человек ранен.

Удары по Николаеву