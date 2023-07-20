„Жду публичных ответов“. Открытое письмо Танеля Кийка премьер-министру Кае Каллас(8)
Председатель фракции Центристской партии в парламенте Танель Кийк написал открытое письмо премьер-министру Кае Каллас:
Правительственной коалиции Партии реформ, „Эстонии 200“ и Социал-демократической партии скоро исполнится 100 дней. К сожалению, ни жителям, ни государству эти дни не принесли ничего положительного. Урезав семейные пособия и повысив в срочном порядке ряд налогов, правительство лишь усугубило демографический и экономический кризисы, а также кризис доверия к власти. До сих пор действия правительства способствовали разрастанию кризиса, а не выходу из него. В связи с этим у меня в Вам как главе правительства пять конкретных вопросов, на которые я жду публичных ответов:
Какова программа действий правительства по восстановлению экономики? Спад экономики Эстонии продолжается более года. К этому можно добавить ущерб в связи с засухой – правительство и здесь безнадежно опоздало среагировать. План правительства заключается в выжидательной позиции: вместо того, чтобы принять пакет помощи для оживления экономики ждут, когда кризисы сами пройдут?
Какие шаги намерено предпринять правительство для смягчения негативных последствий демографического кризиса, урезания семейных пособий и принятия других недружественных по отношению к семьям решений? Решение о сокращении семейных пособий во время рекордно низкой рождаемости за столетие – глупость, достойная премии Дарвина. Поэтому сейчас необходимо приложить все усилия, чтобы вернуть семьям чувство уверенности и доверие к государственной семейной политике.
Почему правительство хочет в разгар экономического кризиса и на фоне повышения ряда налогов ввести еще и автомобильный налог? Если цель заключается лишь в пополнении государственного бюджета, то следовало бы честно заявить об этом, не прикрываясь разговорами о сохранении окружающей среды. Это похоже на отмывание денег на государственном уровне. Для повышения доходов государственного бюджета было бы гораздо разумнее ввести налог на роскошь, а также ступенчатый подоходный налог, как в других странах Европы.
Какие меры поддержки намерено принять правительство с целью поддержать местные самоуправления в условиях роста цен и повышения налогов? В сложные времена людям предоставляют поддержку прежде всего самоуправления, поэтому для нормального функционирования муниципалитеты должны располагать необходимой финансовой базой.
На какой логике основываются непонятные планы сокращения правительства? До сих пор решения о сокращениях (за счет школьного спорта), о которых шла речь в прессе, производили впечатление, что действия правительства лишены всякой логики и системного подхода. Безусловно, существуют возможности для экономии расходов, однако проводить сокращения за счет детей и доходов людей нельзя. Нынешняя хаотичная деятельность правительства похожа не на государственную реформу, а на бессмысленные метания.
Жду исчерпывающих ответов на свои вопросы, а со стороны возглавляемого Вами правительства - конкретных действий, направленных на поддержку людей и предприятий. Безусловно, Вы понимаете, что сейчас – не то время, когда правительство может отправиться в коллективный отпуск.
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