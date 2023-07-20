„Жду публичных ответов“. Открытое письмо Танеля Кийка премьер-министру Кае Каллас

Какова программа действий правительства по восстановлению экономики? Спад экономики Эстонии продолжается более года. К этому можно добавить ущерб в связи с засухой – правительство и здесь безнадежно опоздало среагировать. План правительства заключается в выжидательной позиции: вместо того, чтобы принять пакет помощи для оживления экономики ждут, когда кризисы сами пройдут?

Какие шаги намерено предпринять правительство для смягчения негативных последствий демографического кризиса, урезания семейных пособий и принятия других недружественных по отношению к семьям решений? Решение о сокращении семейных пособий во время рекордно низкой рождаемости за столетие – глупость, достойная премии Дарвина. Поэтому сейчас необходимо приложить все усилия, чтобы вернуть семьям чувство уверенности и доверие к государственной семейной политике.

Почему правительство хочет в разгар экономического кризиса и на фоне повышения ряда налогов ввести еще и автомобильный налог? Если цель заключается лишь в пополнении государственного бюджета, то следовало бы честно заявить об этом, не прикрываясь разговорами о сохранении окружающей среды. Это похоже на отмывание денег на государственном уровне. Для повышения доходов государственного бюджета было бы гораздо разумнее ввести налог на роскошь, а также ступенчатый подоходный налог, как в других странах Европы.

Какие меры поддержки намерено принять правительство с целью поддержать местные самоуправления в условиях роста цен и повышения налогов? В сложные времена людям предоставляют поддержку прежде всего самоуправления, поэтому для нормального функционирования муниципалитеты должны располагать необходимой финансовой базой.