Вырклаэв: я опровергаю утверждение о том, что главная цель автоналога — залатать дыру в госбюджете(18)
Министр финансов Март Вырклаэв поясняет в своем мнении, почему в Эстонии вводятся автомобильные налоги. Он отрицает, что главной целью является залатать дыру в государственном бюджете.
Два варианта налога на автомобили, или, если говорить правильно, налога на механические транспортные средства, в настоящее время открыты для предметных дискуссий. Прежде чем рассматривать структуру налога, давайте проясним общую картину, то есть почему мы вводим в Эстонии совершенно новый налог и какова его цель.
Приоритетом при введении налога на механические транспортные средства являются снижение уровня автомобилизации, прежде всего в городах, развитие устойчивой мобильности и поощрение людей к выбору более экологичных транспортных средств. По выбросам CO2 автомобильный парк Эстонии является едва ли не самым загрязняющим окружающую среду в Европе, и уровень автомобилизации имеет тенденцию роста. Согласно отчету, составленному Центром мониторинга развития, число людей, добирающихся на работу общественным транспортом, пешком и на велосипеде, за последние двадцать лет сократилось в Эстонии на 120 000 человек, а число зарегистрированных легковых автомобилей удвоилось. Однако, если мы хотим достичь целей стратегии „Эстония — 2035“ и климатических целей Европейского союза к 2050 году, общее число автомобилей в Эстонии не должно увеличиваться.
Сейчас мы очень четко видим, как обусловленная изменением климата жара губительно влияет на Европу. Большой и загрязняющий окружающую среду автопарк также оказывает негативное влияние на нашу природу и климат. В дополнение к расточительной в отношении пространства и ресурсов модели мобильности это напрямую влияет на здоровье как пользователей, так и соучастников дорожного движения, включая детей, которые проводят на открытом воздухе больше времени. По данным Европейского агентства по окружающей среде, ежегодно из-за загрязнения воздуха умирает не менее 1200 детей. Предыдущие исследования показали, что загрязнение воздуха является причиной сокращения средней продолжительности жизни населения Эстонии на срок до одного года.
По данным Европейского агентства по окружающей среде, ежегодно из-за загрязнения воздуха умирает не менее 1200 детей.
Еще одной серьезной проблемой на протяжении многих лет являются почти 300 000 внесенных в Дорожный регистр неактивных транспортных средств, что составляет целую треть зарегистрированных в Эстонии транспортных средств, и это число продолжает расти. Все эти автомобили простаивают, и многие из них легкомысленно брошены разваливаться в публичном пространстве, например, в окрестностях многоквартирных домов и возле полей, что наносит вред окружающей среде и визуально ее портит. От этих транспортных средств необходимо избавиться, и налог стал бы одной из возможных вспомогательных мер, чтобы все, наконец, начали решать проблему в сотрудничестве с государством.
После этого можно будет говорить о налоге как об инструменте развития публичных услуг, например, общественного транспорта, и реализовать другие необходимые инвестиции. Я опровергаю утверждение о том, что главная цель налога — залатать зияющую дыру в государственном бюджете. Да, государственный налог уже по своей природе является средством получения дохода, но мы определенно не вводим налог ради налоговых поступлений. Налог на механические транспортные средства в первую очередь выполняет цели более чистой окружающей среды.
Я опровергаю утверждение о том, что главная цель налога — залатать зияющую дыру в государственном бюджете.
С целью достижения более чистой окружающей среды мы предлагаем два варианта структуры налога: узкую и широкую экологические модели. Обе модели состоят из регистрационного и годового налога, который имеет базовую часть, или минимальный сбор, и его будут платить все (300 евро при регистрации и 30 евро при уплате годового налога), потому что каждое транспортное средство, будь то бензиновый или электрический автомобиль, влияет на окружающую среду с момента его производства и использования до утилизации.
Разница между моделями заключается в характеристиках транспортного средства, которые выбраны в зависимости от их воздействия на окружающую среду и доступны в Дорожном регистре: выбросы CO2, киловатты и порожняя масса.
Широкая экологическая модель основана на воздействии механического транспортного средства на окружающую среду на протяжении всего его жизненного цикла, и, помимо выбросов CO2, также учитываются мощность и масса, чтобы в налоговую формулу были также включены электромобили и гибриды. Основной характеристикой узкой экологической модели являются выбросы, что означает более высокие налоги на более загрязняющие окружающую среду транспортные средства и поощрение использования автомобилей с низким или нулевым уровнем выбросов.
Общей характеристикой обеих моделей является возраст, по мере увеличения которого, начиная с пятого года, налог будет сокращаться, таким образом, за автомобили старше 20 лет придется платить только минимальный сбор. В первую очередь это связано с тем, что наш парк транспортных средств старый, и эти автомобили в основном уже оказали свое воздействие на окружающую среду. Во-вторых, возрастная составляющая помогает учитывать платежеспособность людей, из-за которой может не оказаться возможности сменить транспортное средство на более экологичное.
Меня спросили, что должен будет делать владелец Audi 1992 года, когда начнет действовать налог на механические транспортные средства. Согласно нынешнему намерению о разработке законопроекта, ежегодный налог составил бы 30 евро, что простимулировало бы использование транспортного средства до конца его срока службы. Если же появится желание в какой-то момент отказаться от автомобиля или заменить его, то следует утилизировать старое транспортное средство надлежащим образом, чтобы сберечь окружающую среду и не платить налог за неиспользуемый автомобиль.
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