Вырклаэв: я опровергаю утверждение о том, что главная цель автоналога — залатать дыру в госбюджете

Два варианта налога на автомобили, или, если говорить правильно, налога на механические транспортные средства, в настоящее время открыты для предметных дискуссий. Прежде чем рассматривать структуру налога, давайте проясним общую картину, то есть почему мы вводим в Эстонии совершенно новый налог и какова его цель.

Приоритетом при введении налога на механические транспортные средства являются снижение уровня автомобилизации, прежде всего в городах, развитие устойчивой мобильности и поощрение людей к выбору более экологичных транспортных средств. По выбросам CO 2 автомобильный парк Эстонии является едва ли не самым загрязняющим окружающую среду в Европе, и уровень автомобилизации имеет тенденцию роста. Согласно отчету, составленному Центром мониторинга развития, число людей, добирающихся на работу общественным транспортом, пешком и на велосипеде, за последние двадцать лет сократилось в Эстонии на 120 000 человек, а число зарегистрированных легковых автомобилей удвоилось. Однако, если мы хотим достичь целей стратегии „Эстония — 2035“ и климатических целей Европейского союза к 2050 году, общее число автомобилей в Эстонии не должно увеличиваться.

Сейчас мы очень четко видим, как обусловленная изменением климата жара губительно влияет на Европу. Большой и загрязняющий окружающую среду автопарк также оказывает негативное влияние на нашу природу и климат. В дополнение к расточительной в отношении пространства и ресурсов модели мобильности это напрямую влияет на здоровье как пользователей, так и соучастников дорожного движения, включая детей, которые проводят на открытом воздухе больше времени. По данным Европейского агентства по окружающей среде, ежегодно из-за загрязнения воздуха умирает не менее 1200 детей. Предыдущие исследования показали, что загрязнение воздуха является причиной сокращения средней продолжительности жизни населения Эстонии на срок до одного года.

По данным Европейского агентства по окружающей среде, ежегодно из-за загрязнения воздуха умирает не менее 1200 детей.