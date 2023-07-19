Минобороны России: все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться как перевозчики военных грузов

После этого президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев может продолжить поставки зерна по черноморскому коридору. По его словам, к украинским властям обратились компании-собственники кораблей и сказали, что готовы продолжать поставки зерна, „если Украина готова выпускать, а Турция будет пропускать“. В Кремле ответили, что стороны, которые попытаются продолжить реализацию зерновой сделки без участия России, должны учитывать риски, связанные с тем, что маршрут вывоза украинского зерна проходит вблизи района боевых действий