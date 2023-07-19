Что такое морские дроны, которые использовались для атаки на Крымский мост?

Взрывы произошли на поверхности воды в нескольких метрах от пролета и при этом были настолько сильными, что привели к повреждению железобетонной конструкции. Поэтому в обсуждениях в социальных сетях и прессе звучали разные оценки количества взрывчатки, необходимой для нанесения такого ущерба, но везде речь шла о нескольких сотнях килограммов – вплоть до 500.

На Крымский мост, согласно одной из версий, которую написала газета „Коммерсант“, всего было две атаки – в ходе первой к мосту пытались прорваться дистанционно управляемые гидроциклы со взрывчаткой, во второй – применялись „более совершенные штатные боевые, а не самодельные аппараты“.

На втором – некое плавсредство, очень похожее на водный мотоцикл. Канал Mash, распространивший ролик, утверждает, что это безэкипажный катер. На видеозаписи показан взрыв на воде, возможно, это было уничтожение этого аппарата.

В одном ролике видно, как в воде возле берега движется некий темный объект, по которому ведется огонь.

Второе - две видеозаписи, сделанные, предположительно, накануне удара по мосту в районе Севастополя. 16 июля, как утверждают пророссийские телеграмм-каналы, Севастополь атаковали сначала воздушные дроны, а потом морские. Все они, как утверждается, были уничтожены.

„По нашей информации, в районе атаки у 145 опоры найдены обломки водных мотоциклов. Именно их ВСУ обучились модернизировать в БПЛА со взрывчаткой. Они идут к цели практически под водой, выглядывая на поверхность лишь на несколько сантиметров“, – говорилось в сообщении.

Первое – это сообщение телеграмм-канала Mash, в котором утверждалось со ссылкой на собственную информацию, что дроны могли быть сделаны на основе водных мотоциклов.

В открытых источниках есть два свидетельства, которые могут очень приблизительно указывать на характеристики аппаратов.

„Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать“, — рассказал источник в СБУ. Других подробностей ведомство не предоставило.

Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины, сообщили Би-би-си источники в СБУ .

Ударный гидроцикл

Если аппарат, который показан на видео Mash, действительно ударный морской дрон ВСУ, созданный на базе водного мотоцикла, то в его конструкцию нужно было внести много изменений.

Во-первых, гидроциклы сделаны не для дальних путешествий. Их изначально разрабатывали для спорта, отдыха и развлечений. Это быстрые катера, рассчитанные на перевозку от одного-двух, максимум, трех человек. И самое важное в нем не дальность, а скорость.

Для ударного безэкипажного катера скорость и маневренность тоже важны, но скорее на последнем участке - во время захода на цель.

Но не менее важна для него и дальность, потому что запускают такие дроны на большом расстоянии. Подойти на большом судне близко к цели слишком опасно, потому что его могут заметить.

Максимальная дальность гидроциклов по подсчетам разных источников составляет примерно от 130 до 270 километров. Она зависит от конкретной модели аппарата, массе полезной нагрузки, скорости и направлении ветра, водных течений, солености воды, температуры воды и воздуха и, наконец, от режима работы мотора.

Если посмотреть на карту, то 270 километров, это примерно середина Черного моря. Однако такая дальность может быть достигнута только в идеальных условиях, и при этом сам аппарат должен идти по прямой, не совершая маневры, в максимально экономичном режиме.

И, вероятно, не должен быть полностью загружен. Максимальный вес, который может перевозить средний гидроцикл, составляет для крупных моделей около 270 килограммов.

Однако, поскольку речь идет о безэкипажном катере, то на нем должна находиться аппаратура управления, связи, навигации. Это тоже снизит его полезную нагрузку.

Поэтому многие комментаторы усомнились в том, что мост можно было бы взорвать одним или двумя гидроциклами.

Утверждение источника Mash о том, что гидроциклы могли „идти к цели практически под водой, выглядывая на поверхность лишь на несколько сантиметров“, тоже вызывает сомнения, поскольку это увеличило бы сопротивление воды и снизило дальность действия.