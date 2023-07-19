Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР. Вместо него делегацию возглавит Лавров

Решение о том, что Путин не поедет в ЮАР, говорится в заявлении, было принято „по обоюдному согласию“ с российской стороной.

ЮАР ратифицировала Римский статут, поэтому юридически обязана задержать Путина по ордеру Международного уголовного суда и выдать его в Гаагу. При этом президент ЮАР Сирил Рамафоса, отвечая на требование оппозиции выполнить обязательства по отношению к МУС, заявил, что Россия предупредила о том, что арест Путина будет расценен как объявление войны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Россия не озвучивала какие-либо угрозы в адрес властей ЮАР в связи с возможным арестом президента РФ в ходе его участия в саммите БРИКС, но предупредила о возможных последствиях.

„Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства, — цитирует Пескова „Интерфакс“. — Поэтому ничего никому здесь объяснять не нужно“.

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