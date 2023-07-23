23.07.2023, 09:20
Страсти по строительству трамвайных путей: Сыырумаа одобрил запланированный маршрут, поскольку город пошел ему навстречу, второй бизнесмен остался „с носом“(19)
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Только на прошлой неделе город Таллинн получил доступ к одному из ключевых участков трассы, который принадлежит российской компании. У городских властей возникли проблемы при строительстве трамвайной линии, соединяющей аэропорт и морской порт. По большей части маршрут проходит по улицам города, но у моря приходится пересекать частные участки земли, пишет „Эстонский Экспресс“.