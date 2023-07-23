Эстонский Экспресс
23.07.2023, 09:20

Страсти по строительству трамвайных путей: Сыырумаа одобрил запланированный маршрут, поскольку город пошел ему навстречу, второй бизнесмен остался „с носом“

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ТАЛСИНКИ: Так будет выглядеть новая застройка Урмаса Сыырумаа. Слева виден трамвай, дорога, необходимая для его движения, еще не обсуждалась, когда бизнесмен купил недвижимость по адресу Ахтри, 3.
ТАЛСИНКИ: Так будет выглядеть новая застройка Урмаса Сыырумаа. Слева виден трамвай, дорога, необходимая для его движения, еще не обсуждалась, когда бизнесмен купил недвижимость по адресу Ахтри, 3.
ФОТО: US Real Estate

Только на прошлой неделе город Таллинн получил доступ к одному из ключевых участков трассы, который принадлежит российской компании. У городских властей возникли проблемы при строительстве трамвайной линии, соединяющей аэропорт и морской порт. По большей части маршрут проходит по улицам города, но у моря приходится пересекать частные участки земли, пишет „Эстонский Экспресс“.

У города не было на это разрешений, хотя городская управа под руководством Михаила Кылварта утвердила маршрут трамвайной линии еще в апреле 2020 года.

Этих разрешений не было и этой весной, когда к работе приступили экскаваторы, и центр города стал напоминать зону боевых действий.

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