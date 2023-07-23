Страсти по строительству трамвайных путей: Сыырумаа одобрил запланированный маршрут, поскольку город пошел ему навстречу, второй бизнесмен остался „с носом“

Только на прошлой неделе город Таллинн получил доступ к одному из ключевых участков трассы, который принадлежит российской компании. У городских властей возникли проблемы при строительстве трамвайной линии, соединяющей аэропорт и морской порт. По большей части маршрут проходит по улицам города, но у моря приходится пересекать частные участки земли, пишет „Эстонский Экспресс“.