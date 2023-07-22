Эстонский Экспресс
22.07.2023, 11:47

Доход бизнесмена - 37 000 евро в месяц! Госпрокурор подозревает его в особо крупных налоговых махинациях

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СТРАШНЫЙ СОН ПРЕСТУПНОГО МИРА: Государственный прокурор Вахур Верте ранее отправил в тюрьму большое количество мафиози.
СТРАШНЫЙ СОН ПРЕСТУПНОГО МИРА: Государственный прокурор Вахур Верте ранее отправил в тюрьму большое количество мафиози.
ФОТО: Vallo Kruuser | Eesti Ekspress

Владелец бизнеса в Таллинне, родом из Силламяэ, за эти годы вывел из своей компании миллионы евро. Этим летом на него надели наручники, пишет „Эстонский Экспресс“.

Один из самых пугающих преступный мир прокуроров Вахур Верте, отправивший за решетку немало преступных сообществ Эстонии, теперь демонстрирует свою жесткую руку в расследовании налоговых махинаций.

В середине июня Верте арестовал в Харьюском уездном суде предпринимателя Эдуарда Мартиросяна (35). Компания Maredo OÜ, основанная бизнесменом, занимается скупкой металлолома на Пальяссааре в Таллинне.

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