22.07.2023, 11:47
Доход бизнесмена - 37 000 евро в месяц! Госпрокурор подозревает его в особо крупных налоговых махинациях(36)
ФОТО: | Eesti Ekspress
Владелец бизнеса в Таллинне, родом из Силламяэ, за эти годы вывел из своей компании миллионы евро. Этим летом на него надели наручники, пишет „Эстонский Экспресс“.
Один из самых пугающих преступный мир прокуроров Вахур Верте, отправивший за решетку немало преступных сообществ Эстонии, теперь демонстрирует свою жесткую руку в расследовании налоговых махинаций.