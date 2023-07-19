ВИДЕО | В Крыму загорелся склад боеприпасов, четыре поселка эвакуированы

Глава администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил о временной эвакуации жителей. Покинуть свои дома должны жители населенных пунктов Приветное, Айвазовское, Абрикосовка и Кринички, находящихся в непосредственной близости от полигона. По словам Аксенова, власти планируют эвакуировать более двух тысяч человек. Также он отчитался о перекрытии трассы „Таврида“ в районе пожара и создании оперативного штаба по ликвидации ЧС.

Местные власти не назвали причины пожара. По словам Аксенова, это предстоит установить следственным органам. В то же время телеграм-канал „Крымский ветер“ со ссылкой на местных жителей писал, что по складу было три „прилета“, то есть попадания ракет или дронов. „Крымский канал“ сообщил, что полигон атаковали шесть беспилотников. В то же время канал „Два майора“ заявил, что по складу могли ударить из украинского комплекса „Гром-2“. „Рыбарь“ и Grey Zone предположили, что удар был нанесен дальнобойными ракетами Storm Shadow.

По объектам в Крыму ранее уже неоднократно наносили удары. Так, в августе 2022 года на военном аэродроме Саки вблизи поселка Новофедоровка в Крыму произошла серия взрывов. Минобороны РФ сразу после случившегося заявляло, что в результате взрывов авиационная техника на аэродроме не была повреждена, однако спутниковые снимки зафиксировали значительные разрушения. В конце апреля 2023 года в результате атаки беспилотников в Севастополе загорелась нефтебаза. На следующий день представитель пресс-службы ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что эта атака являлась частью подготовки к контрнаступлению украинской армии. По данным разведки Украины, при пожаре были уничтожены более десяти резервуаров с нефтепродуктами, которые предназначались для Черноморского флота РФ.

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