Говорил ли Робин Уильямс: „У вас будут плохие времена, но они всегда будут открывать глаза на вещи, на которые вы не обращали внимания“?

Посты с фразой „У вас будут плохие времена, но они всегда будут открывать глаза на вещи, на которые вы не обращали внимания“ под видом цитаты Робина Уильямса очень часто размещают во „ВКонтакте». Например, в паблике Naked Movie с 2021 года эти слова за авторством актёра публиковали семь раз, в общей сложности записи получили 25 000 лайков при 807 000 просмотров. Аналогичные публикации встречаются в Facebook* (примеры тут, тут и тут) и Instagram, а также на многочисленных развлекательных сайтах с подборками цитат.



На английском языке фраза обычно звучит так: „You will have bad times, but they will always wake you up to the stuff you weren’t paying attention to“. За пределами Рунета эти слова также нередко приписывают Уильямсу — например, пост 2015 года на Reddit собрал 4600 плюсов. Похожая ситуация наблюдается и на иностранных ресурсах с цитатами знаменитостей.

Если вбить интересующую нас фразу в поисковую строку на YouTube, то среди результатов платформа выдаст отрывки из художественного фильма „Умница Уилл Хантинг» (1997). В этой картине Уильямс сыграл психолога Шона Магуайра, за исполнение роли которого впоследствии получил премию „Оскар“ в номинации „Лучшая мужская роль второго плана“.

В одной из сцен фильма персонаж Уильямса, обращаясь к своему собеседнику, произносит искомые слова о плохих временах, но формулировка немного отличается от распространённой в интернете: „Потому что у тебя будут плохие времена, но они всегда будут открывать глаза на хорошие вещи, на которые ты не обращал внимания“ («’Cause you will have bad times, but they will always wake you up to the good stuff you weren’t paying attention to“). В приведённом ниже отрывке нужный фрагмент начинается на отметке 00:15.

Сценарий этой драматической ленты написали снявшиеся там актёры Мэтт Дэймон и Бен Аффлек — за свою работу они также получили по статуэтке от американской Киноакадемии в категории „Лучший оригинальный сценарий“.