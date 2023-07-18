Россия предостерегла Украину от экспорта зерна по Черному морю

При попытке реализовать соглашение без участия России „возникают определенные риски“, поскольку отсутствуют „соответствующие гарантии безопасности“, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков во вторник, 18 июля. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Турцию и ООН продолжить работу в рамках „зерновой сделки“ без участия России.

По словам Пескова, движение грузовых судов проходит в зоне, которая „непосредственно приближена к району боевых действий“, и „если будет что-то оформляться без России, то эти риски должны учитываться“. Российский чиновник также утверждает, что Киев использует эту зону „в боевых целях“.

Одновременно Песков заявил о готовности России „безвозмездно поставлять зерно в нуждающиеся африканские страны“ и пообещал, что этот вопрос будет обсуждаться на форуме Россия - Африка, намеченном на 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим турецким коллегой по должности Хаканом Фиданом сообщил о „восстановлении режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря, сворачивании морского гуманитарного коридора в зоне Соглашения и расформирование Совместного координационного центра в Стамбуле“.

Российский обстрел Одессы и Николаева

В ночь на 18 июля российские войска нанесли по украинским портовым городам Одессе и Николаеву удар ракетами и беспилотниками. Минобороны РФ назвало это возмездием за взрывы на Крымском мосту. По данным украинского оперативного командования „Юг“, в Одессе от обломков сбитых ракет и взрывных волн были повреждены портовые сооружения и ряд жилых домов. В Николаеве, по данным губернатора области Виталия Кима, было атаковано промышленное предприятие.