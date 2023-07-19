Это - проблема! Блогер раскритиковал общественные туалеты в Эстонии

Первая страна в Европе по доступности общественных туалетов, на мой взгляд - это Швеция. У нас же, как ни странно, лучше обстоят дела в небольших городках и поселках, чем, к примеру, в Таллинне. Недавно мы были в небольшом городке Мыйзакюла с населением 700 человек, и там за время, пока мы гуляли, мы встретили два общественных туалета, которые были еще и бесплатными. В Таллинне туалетов, конечно, больше, но вам обязательно нужно иметь с собой мелочь. Основная проблема именно в том, что нельзя зачастую оплатить картой. Например, на вокзале. А учитывая, что в Эстонии практически не нужны наличные деньги, я, например, не ношу с собой монетки. Именно поэтому это - проблема.