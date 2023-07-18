Удивительная история! Скоро выйдет американский фильм, сюжет которого связан с Нарвой
Скоро в кино можно будет увидеть фильм „Последнее путешествие „Деметра“. Картина представляет собой эеранизацию отрывка из романа Брэма Стокера „Дракула“ и повествует о том, как вампир путешествует в Лондон на русском корабле „Деметр“ и потихоньку ест своих попутчиков. О том, почему эта история напрямую связана с Нарвой, рассказывает историк и гид по Нарве Александр Опенко.
Все началось с летучих мышей?
Нарвские казематы и подземные переходы знамениты не только таинственными историями о несметных сокровищах, спрятанных в них, но и ещё тем, что в них обитает огромное количество летучих мышей.
Из 14 видов летучих мышей зарегистрированных в Эстонии, 9 обитает в Нарве, а именно: северный кожанок, рыжая вечерница, лесной нетопырь, бурый ушан, водяная ночница, нетопырь-карлик, двухцветный кожан усатая ночница, прудовая ночница.
Самая маленькая летучая мышь, обитающая в Нарве – это Нетопырь карликовый, его детёныши умещаются в напёрстке, а взрослая особь не превышает размеры спичечного коробка. Вылетает на кормежку в ранних сумерках, второй вылет на рассвете, в середине лета охотится всю ночь.
Иногда летает и днем. Добычу ловит среди построек, вокруг деревьев, у стен, над аллеями, часто над водой, иногда подлетает к фонарям и кружится в их свете. В июне — июле самки приносят двух, реже одного детеныша. 4 вида летучих мышей остаются зимовать в Нарве, для их зимовки отведён второй этаж казематов отреставрированного бастиона Виктория.
Остальные виды улетают на зимовку в более тёплые края, как например это делает Рыжая вечерница, преодолевая расстояния примерно в 2000 километров.
Прохладная среда Тёмного сада, глубокие дупла в деревьях там произрастающих, нарвские бастионы с казематированными галереями и переходами создали в Нарве уникальную экосистему для обитания летучих мышей. Нарвский Темный сад и его ближайшие окрестности на берегу реки Нарвы были признаны местом с одной из самых высоких численностей летучих мышей в Эстонии в летний период.
Примерно около 200 особей летает, и кормиться одновременно на этой территории, особенно в вечернее время. Летучие мыши часто охотятся у поверхности реки Нарвы, поедая жуков, пауков, комаров, бабочек и проч.
Для проживания летучих мышей в Темном саду в летний период, когда популяция достигает своего максимума, установлено дополнительно 25 летних домиков на деревьях.
Одним из самых редких видов обитающих в Нарве летучих мышей считаются Двухцветный кожан и Прудовая ночница. Летучие мыши являются важным регулятором численности насекомых. Вместе с другими насекомоядными млекопитающими и птицами они способны ограничивать численность многих насекомых, наносящих экономический ущерб.
Нарвские летучие мыши в основном обитали и обитают в районе Тесного сада и речного порта. В порту всегда было оживлённо. Под погрузкой стояло много судов, которые уходили в разные страны мира, в основном в Англию, Голландию, Германию. Лес, пенька, воск, лён - вот основные товары, которыми торговали через Нарву.
Во время погрузки, в трюмы кораблей, набивалось много „ночных охотников“, которые оказывались пленниками кораблей. Множество мёртвых летучих мышей находили в трюмах кораблей уже во время выгрузки товаров в далёких странах. Это порождало легенды. Например, легенду о графе Дракула.
Бывал ли Дракула в Нарве?
Когда Брэм Стокер, директор-распорядитель лондонского театра „Лицеум“, а по совместительству и писатель, в голове вынашивал историю про графа Дракулу, то ему никак не удавалось придумать, каким способом граф должен попасть в Англию.
И вот, однажды, на отдыхе в местечке Уитби, что находиться в Северном Йоркшире, он нашёл и пейзажи, подходящие к роману и историю, услышал от одного старого моряка о кораблекрушении, которое произошло здесь данным-давно. Способ доставки Дракулы в Англию был найден.
„Он рассказал мне, что во время одного свирепого шторма „корабль заплыл в гавань, и никто не знал, как ему это удалось, так что все только молились“- писал Стокер
Тот корабль носил название „Дмитрий“ и был 120-тонной шхуной, отплывшей из российского порта Нарва с грузом серебряного песка. 24 октября 1885 года неподалеку от Уитби корабль попал в страшный шторм и направился к гавани.
„Русские вошли в бухту, но затонули среди ночи“, – сообщал журнал береговой охраны, который старый моряк показал Стокеру. Экипаж выжил. На снимке, сделанном местным фотографом буквально через несколько дней после шторма, виден „Дмитрий“, выброшенный на берег возле причала Тейт-Хилл. Рядом на песке лежат его мачты.
Когда, Стокер услышал, что местные жители нашли в трюме корабля много трупов летучих мышей, легенда о графе Дракула родилась! Рассказ старого „морского волка“ подсказал Стокеру способ прибытия его вампира в Англию. В портовом журнале было записано, что шхуна называлась „Дмитрий“ и прибыла из Нарвы с грузом серебряного песка.
Если не считать описанных Стокером ужасов, он немногое изменил в реальной истории: назвал корабль вместо какого-то непонятного Дмитрия именем древнегреческой богини Деметры, перенес действие с октября на август и сделал портом отплытия болгарскую Варну - звучит похоже, а к владениям Дракулы поближе.
„Дмитрий“ отплыл с грузом лесоматериалов, доставил его в Антверпен и там взял на борт серебряный песок (мелкий чисто-белый песок, используемый для шлифовки строительных камней, устройства садовых дорожек и ремесленных поделок, в том числе в песочных часах).
Портом назначения являлся Ньюкасл, а в Уитби шхуна должна была пополнить запас угля. Первоначальный груз, вероятно, принадлежал крупному лесопромышленнику, лесопромышленнику Дмитрию Зиновьеву, но был ли он также хозяином „Дмитрия“, неизвестно.
Как мы знаем, до пункта назначения корабль так и не добрался, а трюм корабля, наполненный мертвыми летучими мышами, породил одну из самых захватывающих мировых историй о вампирах!
Фильм же можно будет посмотреть во всех кинотеатрах страны начиная с 18.08.23.