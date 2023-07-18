Удивительная история! Скоро выйдет американский фильм, сюжет которого связан с Нарвой

Одним из самых редких видов обитающих в Нарве летучих мышей считаются Двухцветный кожан и Прудовая ночница. Летучие мыши являются важным регулятором численности насекомых. Вместе с другими насекомоядными млекопитающими и птицами они способны ограничивать численность многих насекомых, наносящих экономический ущерб.

Для проживания летучих мышей в Темном саду в летний период, когда популяция достигает своего максимума, установлено дополнительно 25 летних домиков на деревьях.

Примерно около 200 особей летает, и кормиться одновременно на этой территории, особенно в вечернее время. Летучие мыши часто охотятся у поверхности реки Нарвы, поедая жуков, пауков, комаров, бабочек и проч.

Прохладная среда Тёмного сада, глубокие дупла в деревьях там произрастающих, нарвские бастионы с казематированными галереями и переходами создали в Нарве уникальную экосистему для обитания летучих мышей. Нарвский Темный сад и его ближайшие окрестности на берегу реки Нарвы были признаны местом с одной из самых высоких численностей летучих мышей в Эстонии в летний период.

Остальные виды улетают на зимовку в более тёплые края, как например это делает Рыжая вечерница, преодолевая расстояния примерно в 2000 километров.

Иногда летает и днем. Добычу ловит среди построек, вокруг деревьев, у стен, над аллеями, часто над водой, иногда подлетает к фонарям и кружится в их свете. В июне — июле самки приносят двух, реже одного детеныша. 4 вида летучих мышей остаются зимовать в Нарве, для их зимовки отведён второй этаж казематов отреставрированного бастиона Виктория.

Самая маленькая летучая мышь, обитающая в Нарве – это Нетопырь карликовый, его детёныши умещаются в напёрстке, а взрослая особь не превышает размеры спичечного коробка. Вылетает на кормежку в ранних сумерках, второй вылет на рассвете, в середине лета охотится всю ночь.

Из 14 видов летучих мышей зарегистрированных в Эстонии, 9 обитает в Нарве, а именно: северный кожанок, рыжая вечерница, лесной нетопырь, бурый ушан, водяная ночница, нетопырь-карлик, двухцветный кожан усатая ночница, прудовая ночница.

Нарвские казематы и подземные переходы знамениты не только таинственными историями о несметных сокровищах, спрятанных в них, но и ещё тем, что в них обитает огромное количество летучих мышей.

Нарвские летучие мыши в основном обитали и обитают в районе Тесного сада и речного порта. В порту всегда было оживлённо. Под погрузкой стояло много судов, которые уходили в разные страны мира, в основном в Англию, Голландию, Германию. Лес, пенька, воск, лён - вот основные товары, которыми торговали через Нарву.

Во время погрузки, в трюмы кораблей, набивалось много „ночных охотников“, которые оказывались пленниками кораблей. Множество мёртвых летучих мышей находили в трюмах кораблей уже во время выгрузки товаров в далёких странах. Это порождало легенды. Например, легенду о графе Дракула.

Бывал ли Дракула в Нарве?

Когда Брэм Стокер, директор-распорядитель лондонского театра „Лицеум“, а по совместительству и писатель, в голове вынашивал историю про графа Дракулу, то ему никак не удавалось придумать, каким способом граф должен попасть в Англию.

И вот, однажды, на отдыхе в местечке Уитби, что находиться в Северном Йоркшире, он нашёл и пейзажи, подходящие к роману и историю, услышал от одного старого моряка о кораблекрушении, которое произошло здесь данным-давно. Способ доставки Дракулы в Англию был найден.

„Он рассказал мне, что во время одного свирепого шторма „корабль заплыл в гавань, и никто не знал, как ему это удалось, так что все только молились“- писал Стокер

Тот корабль носил название „Дмитрий“ и был 120-тонной шхуной, отплывшей из российского порта Нарва с грузом серебряного песка. 24 октября 1885 года неподалеку от Уитби корабль попал в страшный шторм и направился к гавани.

„Русские вошли в бухту, но затонули среди ночи“, – сообщал журнал береговой охраны, который старый моряк показал Стокеру. Экипаж выжил. На снимке, сделанном местным фотографом буквально через несколько дней после шторма, виден „Дмитрий“, выброшенный на берег возле причала Тейт-Хилл. Рядом на песке лежат его мачты.