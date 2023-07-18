Россия объявила о выходе из зерновой сделки. Что это значит

„У нас было два соглашения: Украина, Турция, ООН, другое соглашение — Россия, Турция, ООН. Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает [сделку], она срывает свои договоренности с генсеком ООН Гутерришем и с президентом [Турции] Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких договоренностей с ними“, – говорится его в заявлении.

В Евросоюзе смотрят на ситуацию менее оптимистично. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила решение Москвы выйти из сделки и назвала его „циничным шагом“. Она добавила, что Евросоюз продолжит работать над поставками украинского продовольствия на глобальные рынки.

„Несмотря на сделанное сегодня заявление, я считаю что, мой друг … Путин хочет продолжения [работы] этого гуманитарного коридора“, — цитирует Эрдогана агентство Reuters.

Российские власти действительно давно угрожали прекратить участие в „черноморской зерновой инициативе“, согласованной 22 июля прошлого года, утверждая, что обещания, данные России по условиям сделки, не выполняются.

По его словам, позиция по зерновой сделке была озвучена Москвой еще до атаки на Крымский мост, и события, произошедшие в ночь на понедельник, не связаны с прекращением ее действия.

„Как только будет выполнена согласованная и касающаяся России часть черноморских договоренностей, Россия незамедлительно вернется к реализации этой сделки“, — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Кремле ранее заявили, что Россия вернется к рассмотрению сделки, которая позволяла экспортировать украинское продовольствие через черноморские порты, когда будут выполнены требования Москвы.

„Черноморская инициатива“ прекращает функционирование с 18 июля, совместный координационный центр в Стамбуле, который инспектировал суда с украинским зерном, будет расформирован, следует из заявления российского МИД.

Последнее судно в рамках зерновой сделки вышло из порта Одессы утром 16 июля. Его проход через Черное море Россия согласовала в конце июня, и с тех пор разрешения на проход других судов Москва не давала.

Украинские власти ранее неоднократно жаловались, что российские инспекторы, которые по условиям сделки должны проверять идущие с зерном суда, намеренно затягивают проверки, регулярно требуют нерегламентированные документы и ищут другие необоснованные поводы помешать работе зернового коридора.

Что не выполнено?

В последние недели Путин неоднократно критиковал зерновую сделку, называя ее среди прочего „игрой в одни ворота“.

„Ничего, хочу это подчеркнуть, вообще ничего не было сделано. Это игра в одни ворота. Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено“, — сказал Путин в четверг.

Обсуждая зерновую сделку в разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой на выходных, Путин „подчеркнул, что до сих пор остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия – ООН обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений“, говорится в сообщении на сайте Кремля.

В меморандуме Россия – ООН и кроется основная причина формальных разночтений при обсуждении зерновой сделки.

22 июля в Стамбуле были подписаны не один, а два документа: Меморандум о взаимопонимании между ООН и Российской Федерацией, направленный на обеспечение экспорта продовольствия и удобрений из России на мировые рынки, и сама „Черноморская зерновая инициатива“, предусматривающая безопасный экспорт продовольствия и удобрений из заблокированных российскими военными портов Украины (последняя включала в себя отдельный договор Украины с Турцией и зеркальное соглашение России с Турцией при посредничестве ООН).