ВИДЕО | Неподалеку от Варшавы самолет врезался в ангар: пять человек погибли

Стало известно, что инцидент произошел на аэродром Хрчинно Мазовецкого воеводства к северу от Варшавы.

Как сообщается, самолет Cessna во время захода на посадку из-за плохих погодных условий упал в ангар, где находились укрывшиеся от дождя прохожие. В здании находились около 20 человек.

На место происшествия направлено более десятка пожарных подразделений, в том числе медицинский спасательный отряд из Варшавы.

Несчастье произошло около 8 часов вечера 17 июля. По словам представителя Национального спасательного агентства Польши Моники Новаковской-Бринда, на борту самолета находились три человека, один из которых погиб, один получил ранения и один остался невредимым.

По меньшей мере двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На вопрос, могли ли причиной катастрофы стать погодные условия, она ответила, что „в качестве возможной причины мы можем назвать метеорологические условия“. По словам очевидцев, в момент аварии стояла ненастная погода и дул очень сильный ветер.

Разбившийся небольшой самолет в основном использовался для перевозки десантников.

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