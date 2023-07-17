На побережье Австралии выбросило непонятный объект. Что это может быть?

Неопознанный плавучий объект (судя по всему, его вынесло на берег из океана) нашли на пляже Грин Хед в 250 км к северу от Перта. На всякий случай власти объявили объект опасным и попросили любопытствующих не приближаться к нему.

„Мы хотели бы заверить местных жителей, что активно сотрудничаем с различными государственными и федеральными агентствами с целью определить происхождение и природу этого объекта“, — сказано в заявлении полиции.

Как сообщает австралийская вещательная корпорация ABC, местные жители, узнав о появлении на берегу необычного объекта, в субботу вечером, несмотря на предупреждения, стали стекаться на пляж, чтобы посмотреть на него.

В результате, по словам одного из местных жителей, благодаря загадочному цилиндру организовалась целая вечеринка.

„Был чудный тихий вечер, дети строили замки из песка вокруг этой штуковины“, — рассказал он в интервью ABC.

Эксперты, тем временем, продолжают гадать, что же это может быть.

Специалист в области авиации Джеффри Томас предполагает, что это может быть топливный бак одной из недавно запущенных ракет, упавший в Индийский океан в последние 12 месяцев (судя по состоянию металла).

Эксперт в области космической археологии доктор Элис Горман в интервью газете Guardian также склоняется к мысли, что это топливный бак, и даже более конкретно предполагает, что это бак третьей ступени индийской ракеты-носителя, запущенной еще в 2017 году.

По ее словам, полиция была права, когда рекомендовала не приближаться к объекту, поскольку люди могли разобрать его на сувениры, а ракетное топливо весьма токсично.

„Ракетное топливо обычно ядовито, и хотя объект провел в океане немало времени и, судя по тому, что на нем успело нарасти, ничего не убил, все же предосторожность не помешает“, — говорит Горман, по мнению которой внутри цилиндра, скорее всего, остался песок и мусор.