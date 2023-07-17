Военный дневник
17.07.2023, 20:30

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (509-й день) | Атака на Крымский мост, выход РФ из зерновой сделки, годовщина крушения „боинга“ под Донецком

 
Крымский мост.
Крымский мост.
ФОТО: Kremlin Pool | Global Look Press

Подводим итоги еще одного дня войны.

  • Ночью была совершена атака на Крымский мост. Разрушены два пролета автомобильной части моста. Российский Национальный антитерроритистический комитет заявил, что атака была осуществлена надводными дровами, и назвал ее „террористическим актом“. Российский следственный комитет завел уголовное дело по статье „Террористический акт“.

  • В результате атаки на мост погибли два человека - муж и жена, ехавшие с дочерью отдыхать в Крым. Их 14-летняя дочь выжила и находится в больнице.

  • Источник Би-би-си в СБУ сообщил, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины. Атака, согласно словам источника, была проведена с помощью надводных дронов. При этом Украина официально не берет на себя ответственность за атаку. В СБУ заявили, что наблюдают за происходящим.

  • Россия вышла из зерновой сделки, срок которой закончился как раз 17 июля. В Кремле заявили, что готовы рассмотреть продление сделки, когда российские требования по договоренностям будут выполнены. Москва отзывает гарантии безопасности судоходства и закрывает морской гуманитарный коридор. При этом, несмотря на заявления российских властей, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Путин хочет продления сделки. Два президента проведут на эту тему телефонный разговор.

  • В Ейске потерпел крушение российский Су-25. Согласно официальным данным, самолет выполнил учебный полет и разбился в результате отказа двигателя. Также сообщается, что пилот успел катапультироваться. Однако российские телеграм-каналы сообщили, что пилот упал в воду, и его не удалось спасти.
    Пилот штурмовика Су-25, упавшего в акватории Азовского моря, погиб. Об этом сообщил глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик.

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит экспорт зерна, несмотря на заявление России об остановке соглашения. Заявление опубликовал его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

    „У нас было два соглашения: Украина, Турция, ООН; другое соглашение — Россия, Турция, ООН. Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает [сделку], она срывает свои договоренности с генсеком ООН Гутерришем и с президентом [Турции] Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких договоренностей с ними“, – говорится в заявлении.

    По словам Зеленского, он попросил МИД Украины подготовить „официальные сигналы“ ООН и Турции с тем, чтобы они ответили президенту Украины, что готовы „продолжать нашу инициативу“.

    „Даже без РФ нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами судов. Они сказали, что они готовы, если Украина будет выпускать [грузы с зерном из украинских портов], а Турция будет пропускать — все готовы продолжать поставки зерна“, — сообщил Зеленский.

  • Отмена зерновой сделки вызвала рост мировых цен на пшеницу и кукурузу

    Цены на пшеницу и кукурузу на мировых товарных рынках подскочили в понедельник после того, как Россия вышла из черноморской зерновой инициативы.

    Отмена этой сделки, обеспечивавшей безопасность транспортировки украинского зерна, грозит подтолкнуть цены на продукты питания для потребителей во всем мире и даже привести к голоду в некоторых регионах.

    „Черноморская зерновая инициатива сыграла решающую роль в снижении цен на продовольствие во всем мире, которые резко выросли в результате жестокого и неспровоцированного вторжения России в Украину“, — цитирует CNN представителя Совета национальной безопасности США Адама Ходжа.

    Тем временем агентство Reuters сообщает, что реакция рынков зерна была довольно умеренной, в США фьючерсы на пшеницу выросли примерно на 3%, а фьючерсы на кукурузу - почти на 1%.

  • Великобритания ввела новые санкции против России

    Великобритания внесла 14 новых пунктов в свой список санкций против России, объявленных после вторжения в Украину.

    Под санкции попали министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, губернаторы Камчатки и Адыгеи, журналист Антон Красовский и несколько других чиновников.

    Также под санкции попал детский центр „Артек“ в аннексированном Россией Крыму.

  • Hajun: в Беларусь прибыла третья колонна ЧВК „Вагнер“

    Колонна наемников ЧВК „Вагнер“ с флагами России и ЧВК прибыла на территорию Беларуси, сообщает телеграм-канал Hajun Project.
    По данным ресурса, это третья колонна ЧВК, прибывшая в Беларусь с 11 июля.

    Колонна движется в направлении Осиповичей и деревни Цель, где расположен полевой лагерь „Вагнера“. Сообщается, что колонна состоит из не менее 20 машин разных модификаций — УАЗы „Патриот“, пикапы, „буханки“, строительная техника, автобусы, фуры.

    После мятежа Евгения Пригожина российские и белорусские власти позволили самому создателю ЧВК „Вагнер“ и наемникам, которые не хотят подписывать контракты с Минобороны России, разместиться на территории Беларуси.

  • За прошлую неделю ВСУ освободили от оккупации почти 18 кв. км — замминистра обороны Украины

    На прошлой неделе украинские Вооруженные силы освободили от оккупации почти 18 кв. км территории на востоке и юге Украины, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

    „В общей сложности освобожденная площадь за время наступления составляет 210,5 кв. км“, — рассказала Маляр.

    За прошедшую неделю на Бахмутском направлении была освобождена территория 7 кв. км. В целом за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 кв. км, сообщила Маляр.

    На юге Украины Силы обороны освободили от оккупации еще 10,9 кв. км территории. В целом с начала наступления ВСУ на этом участке фронта продвинулись на 9,25 км. Освобожденная площадь составляет 179,5 кв. км.

  • В Белополье (Сумская область) после российского обстрела центра города два человека погибли, десять получили ранения, сообщает глава местной общины Юрий Зарко.

    Среди погибших — волонтер местного центра. Она вместе со своей коллегой сидели на скамейке в парке. Вторая девушка госпитализирована с ранениями в больницу.

    Еще одна погибшая — местная жительница, которая в момент обстрела возвращалась из магазина с покупками.

    По данным СМИ, еще один снаряд попал в часть ГСЧС, там пять сотрудников получили ранения.

  • В Госдуму внесли законопроект, который наделяет Росгвардию правом иметь на вооружении военную технику

    Как утверждается в пояснительной записке к документу, на вооружении Росгвардии уже сейчас находятся транспортные самолеты, боевые вертолеты и бронетранспортеры. Они определены в действующей редакции закона как „боевая техника“, а не как „военная техника“ — второе понятие формально является более широким.

    Авторы законопроекта уверяют, что новый документ лишь приведет действующие нормы закона „в соответствие с реальностью“ и устранит существующие формальные пробелы.

    О том что у Росгвардии появится тяжелое вооружение, в том числе танки, 27 июня заявил глава ведомства Виктор Золотов в первом публичном выступлении после мятежа Евгения Пригожина. Об участии Росгвардии непосредственно в подавлении мятежа ничего не известно.

  • Минюст признал нежелательной в России деятельность организации Novaja Gazeta-Europe, созданной журналистами „Новой газеты“ весной прошлого года.

  • Украина чтит память жертв рейса MH17, который был сбит под Донецком ровно девять лет назад, сообщил в твиттере украинский лидер Владимир Зеленский.

    17 июля 2014 года под Донецком разбился „боинг“ компании „Малайзийские авиалинии“, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. По мнению международных следователей, сепаратисты сбили лайнер из ЗРК „Бук“, который был доставлен в Украину из 53-й зенитной ракетной бригады ПВО в Курске.

    В ноябре 2022 года суд в Гааге заочно приговорил к пожизненному заключению трех обвиняемых по делу о крушении рейса MH17: двух граждан РФ Игоря Гиркина (Стрелкова) и Сергея Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко. Четвертый фигурант дела, гражданин РФ Олег Пулатов, был полностью оправдан.

    Суд также отметил, что в 2014 году, когда был сбит малайзийский „боинг“, самопровозглашенная ДНР находилась под контролем России, получала российское оружие и финансирование, а российские войска вели боевые действия в Донбассе. Москва отрицает причастность к катастрофе.

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