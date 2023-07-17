ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (509-й день) | Атака на Крымский мост, выход РФ из зерновой сделки, годовщина крушения „боинга“ под Донецком

Ночью была совершена атака на Крымский мост. Разрушены два пролета автомобильной части моста. Российский Национальный антитерроритистический комитет заявил, что атака была осуществлена надводными дровами, и назвал ее „террористическим актом“. Российский следственный комитет завел уголовное дело по статье „Террористический акт“.

В результате атаки на мост погибли два человека - муж и жена, ехавшие с дочерью отдыхать в Крым. Их 14-летняя дочь выжила и находится в больнице.

Источник Би-би-си в СБУ сообщил, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины. Атака, согласно словам источника, была проведена с помощью надводных дронов. При этом Украина официально не берет на себя ответственность за атаку. В СБУ заявили, что наблюдают за происходящим.

Россия вышла из зерновой сделки, срок которой закончился как раз 17 июля. В Кремле заявили, что готовы рассмотреть продление сделки, когда российские требования по договоренностям будут выполнены. Москва отзывает гарантии безопасности судоходства и закрывает морской гуманитарный коридор. При этом, несмотря на заявления российских властей, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Путин хочет продления сделки. Два президента проведут на эту тему телефонный разговор.

В Ейске потерпел крушение российский Су-25. Согласно официальным данным, самолет выполнил учебный полет и разбился в результате отказа двигателя. Также сообщается, что пилот успел катапультироваться. Однако российские телеграм-каналы сообщили, что пилот упал в воду, и его не удалось спасти.

Пилот штурмовика Су-25, упавшего в акватории Азовского моря, погиб. Об этом сообщил глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит экспорт зерна, несмотря на заявление России об остановке соглашения. Заявление опубликовал его пресс-секретарь Сергей Никифоров.



„У нас было два соглашения: Украина, Турция, ООН; другое соглашение — Россия, Турция, ООН. Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает [сделку], она срывает свои договоренности с генсеком ООН Гутерришем и с президентом [Турции] Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких договоренностей с ними“, – говорится в заявлении.



По словам Зеленского, он попросил МИД Украины подготовить „официальные сигналы“ ООН и Турции с тем, чтобы они ответили президенту Украины, что готовы „продолжать нашу инициативу“.



„Даже без РФ нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами судов. Они сказали, что они готовы, если Украина будет выпускать [грузы с зерном из украинских портов], а Турция будет пропускать — все готовы продолжать поставки зерна“, — сообщил Зеленский.

Отмена зерновой сделки вызвала рост мировых цен на пшеницу и кукурузу



Цены на пшеницу и кукурузу на мировых товарных рынках подскочили в понедельник после того, как Россия вышла из черноморской зерновой инициативы.



Отмена этой сделки, обеспечивавшей безопасность транспортировки украинского зерна, грозит подтолкнуть цены на продукты питания для потребителей во всем мире и даже привести к голоду в некоторых регионах.



„Черноморская зерновая инициатива сыграла решающую роль в снижении цен на продовольствие во всем мире, которые резко выросли в результате жестокого и неспровоцированного вторжения России в Украину“, — цитирует CNN представителя Совета национальной безопасности США Адама Ходжа.



Тем временем агентство Reuters сообщает, что реакция рынков зерна была довольно умеренной, в США фьючерсы на пшеницу выросли примерно на 3%, а фьючерсы на кукурузу - почти на 1%.

Великобритания ввела новые санкции против России



Великобритания внесла 14 новых пунктов в свой список санкций против России, объявленных после вторжения в Украину.



Под санкции попали министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, губернаторы Камчатки и Адыгеи, журналист Антон Красовский и несколько других чиновников.



Также под санкции попал детский центр „Артек“ в аннексированном Россией Крыму.

Hajun: в Беларусь прибыла третья колонна ЧВК „Вагнер“



Колонна наемников ЧВК „Вагнер“ с флагами России и ЧВК прибыла на территорию Беларуси, сообщает телеграм-канал Hajun Project.

По данным ресурса, это третья колонна ЧВК, прибывшая в Беларусь с 11 июля.



Колонна движется в направлении Осиповичей и деревни Цель, где расположен полевой лагерь „Вагнера“. Сообщается, что колонна состоит из не менее 20 машин разных модификаций — УАЗы „Патриот“, пикапы, „буханки“, строительная техника, автобусы, фуры.



После мятежа Евгения Пригожина российские и белорусские власти позволили самому создателю ЧВК „Вагнер“ и наемникам, которые не хотят подписывать контракты с Минобороны России, разместиться на территории Беларуси.

За прошлую неделю ВСУ освободили от оккупации почти 18 кв. км — замминистра обороны Украины



На прошлой неделе украинские Вооруженные силы освободили от оккупации почти 18 кв. км территории на востоке и юге Украины, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.



„В общей сложности освобожденная площадь за время наступления составляет 210,5 кв. км“, — рассказала Маляр.



За прошедшую неделю на Бахмутском направлении была освобождена территория 7 кв. км. В целом за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 кв. км, сообщила Маляр.



На юге Украины Силы обороны освободили от оккупации еще 10,9 кв. км территории. В целом с начала наступления ВСУ на этом участке фронта продвинулись на 9,25 км. Освобожденная площадь составляет 179,5 кв. км.

В Белополье (Сумская область) после российского обстрела центра города два человека погибли, десять получили ранения, сообщает глава местной общины Юрий Зарко.



Среди погибших — волонтер местного центра. Она вместе со своей коллегой сидели на скамейке в парке. Вторая девушка госпитализирована с ранениями в больницу.



Еще одна погибшая — местная жительница, которая в момент обстрела возвращалась из магазина с покупками.



По данным СМИ, еще один снаряд попал в часть ГСЧС, там пять сотрудников получили ранения.

В Госдуму внесли законопроект, который наделяет Росгвардию правом иметь на вооружении военную технику



Как утверждается в пояснительной записке к документу, на вооружении Росгвардии уже сейчас находятся транспортные самолеты, боевые вертолеты и бронетранспортеры. Они определены в действующей редакции закона как „боевая техника“, а не как „военная техника“ — второе понятие формально является более широким.



Авторы законопроекта уверяют, что новый документ лишь приведет действующие нормы закона „в соответствие с реальностью“ и устранит существующие формальные пробелы.



О том что у Росгвардии появится тяжелое вооружение, в том числе танки, 27 июня заявил глава ведомства Виктор Золотов в первом публичном выступлении после мятежа Евгения Пригожина. Об участии Росгвардии непосредственно в подавлении мятежа ничего не известно.

Минюст признал нежелательной в России деятельность организации Novaja Gazeta-Europe, созданной журналистами „Новой газеты“ весной прошлого года.