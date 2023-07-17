ВИДЕО | В Краснодарском крае неподалеку от пляжа с отдыхающими разбился военный самолет

Как пишет Deutsche Welle со ссылкой на российские телеграм-каналы, самолет упал в море неподалеку от аэродрома, пилот успел катапультироваться, но запутался в стропах парашюта и наглотался воды. По данным телеграм-каналов Mash и Baza, врачи не смогли реанимировать пилота, он погиб.