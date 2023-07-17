17.07.2023, 17:55
ВИДЕО | В Краснодарском крае неподалеку от пляжа с отдыхающими разбился военный самолет(40)
ФОТО: | Twitter.com
В Краснодарском крае упал штурмовик Су-25, сообщает Rus.Delfi.lv. Южный военный округ РФ сообщает, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет и у него, по предварительным данным, отказал двигатель.
Как пишет Deutsche Welle со ссылкой на российские телеграм-каналы, самолет упал в море неподалеку от аэродрома, пилот успел катапультироваться, но запутался в стропах парашюта и наглотался воды. По данным телеграм-каналов Mash и Baza, врачи не смогли реанимировать пилота, он погиб.
Отдыхающие на пляже снимали видео с места крушения и поисковые работы.