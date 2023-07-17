Правда ли, что, согласно исследованию журнала The Lancet, 73,9% поствакцинальных смертей были вызваны вакцинацией от COVID-19?
В июле 2023 года распространилось утверждение, что авторитетный медицинский журнал The Lancet якобы опубликовал статью, в которой рассказал, что именно вакцина от коронавируса стала причиной смерти большинства привитых людей. Мы решили проверить, так ли это на самом деле.
В СМИ, социальных сетях и блогах рассказывалось, будто в опубликованной в журнале The Lancet статье якобы говорится, что по результатам вскрытия тел 325 человек, погибших от COVID-19, причиной смерти 73,9% из них была признана вакцинация.
Об этом написали многие Telegram-каналы: „Прямой эфир» (783 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Мрiя» (255 000), „Путин в Telegram» (215 000), „Шейх Тамир» (151 000), „Федерация» (93 000), „С места события» (87 000), „Правда России» (62 000) и др. Пост на эту тему опубликовала российская актриса и вакциноскептик Ксения Алфёрова, а также пользователи социальных сетей. Распространилась эта информация и на английском языке.
Публикация, о которой идёт речь, — это препринт, текст с предварительными данными и выводами, который может отправить в редакцию The Lancet любой желающий. При размещении на сайте журнала такие материалы предваряются особым дисклеймером: „Публикация препринтов с The Lancet — часть программы SSRN First Look, благодаря которой журналы определяют интересующий их контент перед публикацией. <…> Доступные здесь препринты не являются публикациями журнала The Lancet и не обязательно находятся на рецензировании в журнале The Lancet. Эти препринты представляют собой исследовательские работы на ранней стадии, которые не прошли рецензирование. Выводы не должны использоваться для принятия решений в области клинического или общественного здравоохранения и не должны представляться широкой аудитории без указания на то, что они являются предварительными и не подвергались рецензированию“.
В отличие от полноценной статьи, которая до попадания в номер The Lancet и любого другого авторитетного научного журнала должна пройти один, а то и несколько раундов рецензирования профильными экспертами и исправлена в соответствии с рекомендациями рецензентов и редакторов, препринты — это своеобразные черновики будущих публикаций. Специализированные издания могут размещать их на своих сайтах для того, чтобы широкий круг исследователей мог указать автору на ошибки, предложить дополнения и дать другие рекомендации. Однако это вовсе не означает, что публикация препринта, например, на сайте The Lancet, подтверждает корректность выводов, к которым пришли его авторы, — их не перепроверяли ни сотрудники редакции, ни независимые рецензенты. Препринты — не новое явление для многих областей науки, но в медицинских и биологических журналах они появились не так давно. Например, крупнейший подобный ресурс для специалистов в области медицины medRxiv стал принимать такие работы только в 2019 году.
Хотя препринт не нужно воспринимать как полноценную научную публикацию, многие журналисты и другие далёкие от академической сферы люди часто не замечают разницу между этими двумя типами текстов. И „Проверено“, и наши коллеги уже развенчивали ложные сообщения, основанные на различных препринтах. Например, в августе 2021 года журналисты и блогеры неверно интерпретировали препринт с сомнительной методикой подсчёта и написали, что летальность варианта коронавируса „Йота“ составляет 82%. Годом ранее СМИ и пользователи соцсетей исказили содержание препринта о стойком иммунитете к коронавирусу, который якобы формируется только у 17% переболевших, и сделали вывод, что остальные 83% обречены на смерть.
На момент написания этого разбора текст препринта о связи между вакцинацией и смертью от COVID-19 недоступен на сайте журнала The Lancet. В разделе Abstract (то есть краткое содержание), в частности, указано: „Этот препринт был удалён из соответствующего раздела The Lancet, потому что выводы исследования не подтверждаются его методологией. The Lancet оставляет за собой право удалить опубликованную статью, если мы определим, что она нарушает наши критерии отбора“.
Важно также обратить внимание на авторов этого препринта. Доктор Питер Маккалоу, кардиолог и вакциноскептик из Техаса, последовательно продвигает лечение COVID-19 ветеринарным противопаразитарным препаратом ивермектином (его эффективность не доказана, для использования людьми он вовсе не предназначен), а также распространяет недостоверную информацию о количестве пострадавших от вакцинации людей. Соавтор Маккалоу, доктор Харви Риш — сторонник лечения коронавируса гидроксихлорохином (препаратом, не доказавшим свою эффективность), его высказывания также разбирали фактчекеры. Патологоанатом Роджер Ходкинсон называл коронавирус величайшей фальсификацией и утверждал, что он не страшнее гриппа, хотя на момент, когда он сделал такое высказывание, смертность от COVID-19 в США была как минимум в четыре раза выше, чем смертность от любого штамма гриппа. Ещё один соавтор, доктор Уильям Макис также распространял недостоверную информацию, утверждая, что пациентам, отказывающимся от вакцинации, якобы будут назначать препараты от психических расстройств, хотя это не так.
Данные из разошедшегося по соцсетям препринта также не совпадают с результатами других учёных, чьи статьи всё-таки прошли рецензирование и были опубликованы в том же журнале The Lancet. Например, в мае 2022 года специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) поделились анализом 340 522 отчётов в Системе отчётности о нежелательных явлениях вакцинации (VAERS). После двукратного введения вакцины умерли 4496 человек (1,32%), но никаких закономерностей между этими смертями и вакцинацией учёные не обнаружили — эти люди действительно скончались после того, как получили прививки, однако нет никаких доказательств, что они скончались из-за этого. „Обнадёживает, что реакции на мРНК-вакцины, как правило, мягкие и утихают через один или два дня, подтверждая тем самым отчёты о клинических испытаниях и данные наблюдения за пациентами“, — подчеркнул один из авторов исследования Том Симабукуро.
Таким образом, никакого исследования The Lancet о приводящих к смерти вакцинах не было. Пугающую цифру содержал препринт — предварительное исследование, не принятое к публикации и не проходившее рецензирование со стороны авторитетных представителей научного сообщества. После проверки препринт отозвали, так как методология исследования не соответствовала стандартам научного журнала. Среди авторов этого препринта — вакциноскептики и конспирологи, чьи недостоверные высказывания неоднократно опровергали фактчекеры.
Итог: Неправда