Российские ракеты снабжают чипами от холодильников
Сотрудники российского военно-промышленного комплекса разбирают бытовые приборы и достают из них микросхемы, чтобы с их помощью создавать ракеты „Искандер“ и „Кинжал“. Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на американских экспертов.
Используемые в российских ракетах микросхемы могли быть получены из стран ЕС, несмотря на то что Евросоюз ввёл санкции против РФ. Журналисты предполагают, что России удаётся обходить европейские ограничения с помощью третьих стран — таких, как Грузия, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Казахстан. Косвенно это подтверждает тот факт, что экспорт из ЕС в Центральную Азию увеличился в 2022 году едва ли не в два раза, в то же время объем торговли между Россией и странами Центральной Азии также выросла на 63%.
Предполагается, что немецкие компоненты — такие, например, как электроника или изоляционные материалы — используются российской военной промышленностью. Украинская сторона сообщает, что по меньшей мере 16 компаний из Германии так или иначе поставляют материалы для российского оружия. Немецкие власти пообещали „очень внимательно“ изучить эту информацию.
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