Москва объявила о „фактическом прекращении“ зерновой сделки

По словам представителя Кремля, это произошло из-за того, что в рамках соглашения не выполнялись условия, на которых настаивала Россия, передает „Интерфакс“.

„Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации — истекает срок 17 июля, к сожалению часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих, поэтому ее действие прекращается. Как только российская часть договоренностей будет выполнена, российская сторона вернется к реализации этой сделки, незамедлительно. Де-факто такая ситуация“, - сказал Песков.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва уже официально уведомила Украину, Турцию и ООН „о возражении против продления сделки“. Посол России в Украине Борис Грызлов сказал, что в Минске украинской стороне была передана соответствующая нота.

Россия и Украина при участии Турции и ООН подписали соглашение о вывозе зерна из черноморских портов в июле 2022 года. С тех пор оно несколько раз продлевалось.

Россия выдвигает несколько условий для продления соглашения. Среди них — беспрепятственные поставки аммиака в Европу через Украину, а также подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, от которой он был отключен в рамках санкций.

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